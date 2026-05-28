Из школе понијели знање и успомене, а оставили липу

Аутор:Биљана Стокић
Из школских клупа деветаци су данас понијели знање и успомене. А у дворишту школе у Чечави заједно засадили и липу. Тако су се мали матуранти из овог теслићког села опростили са основном школом.
Кажу, нека липа, као симбол пријатељства, будућим генерацијама прича причу о једном другарству које је расло у истом дворишту.
„Тако да када остаримо можемо да дођемо овдје да видимо наше успомене. Теби као ученику генерације је припала та част да засадиш липу? Да, јако лијеп осјећај“, рекао нам је Михајло Радић, ученик генерацију у Основној школи „Јеврем Станковић“ Чечава
На ту идеју ђаци су сами дошли. Кажу, ово им је најљепши период живота.
„Своје школовање ћу памтити по свом друштву, лијепим тренуцима у школи, добрим наставницима“, рекла је Леонтина Петковић, ученик 9.разреда Основна школа „Јеврем Станковић“, Чечава, Теслић
„Имали смо само неку идеју да оставимо неку успомену на нашу генерацију. Па смо дошли на идеју да засадимо дрво“, рекла је Сара Пуљић, ученик 9.разреда Основна школа „Јеврем Станковић“, Чечава, Теслић.
Из школе је данас изашло 13 малих матураната. Некада их је било много више. Ипак, у школи кажу, генерација су на понос. Готово сви ђаци су одлични.
„Дјеца су била одлична. И желим нам да и остала дјеца ове школе буду таква, као и свих осталих“, рекла је Сања Јанковић, одјељенски старјешина
„ И наредне генерације, свака нова генерација деветог разреда преносимо тако, ће засадити нову липу и ово ће бити дрворед пријатељства“, рекла је Вида Мишкић, директор Основне школе „Јеврем Станковић“ Чечава, Теслић.
И тако су мали матуранти својом идејом оставили много више од успомене. Прва липа у дрвореду Пријатељства рашће и развијати се заједно са њима као тихи подсјетник да су баш ту почели и закорачили у живот.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
