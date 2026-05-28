Најчешћа грешка због које тијесто за пицу никада није као из ресторана

28.05.2026 15:47

Фото: Pexel/SAULO LEITE

Многи мисле да је тајна добре пице у сиру или печењу, али највећа грешка заправо настаје много раније, а то је током припреме тијеста. Управо неколико ситних детаља прави разлику између просјечне и врхунске pizze.

Како наводе на гастро блогу Краљ Артур Кува, најчешћа грешка код припреме тијеста за пицу је нестрпљење. Они истичу да тијесто без довољно времена за ферментацију никада неће имати пун окус, лагану структуру и хрскаву корицу.

Дужа и спорија ферментација развија сложенији окус, али и чини тијесто еластичнијим и лакшим за развлачење. Многи почетници покушавају убрзати процес додавањем превише квасца или прескачу хладну ферментацију у фрижидеру.

Међутим, управо неколико сати или чак 24 до 72 сата одмора може потпуно промијенити резултат. Правилна хидратација и спора ферментација омогућавају тијесту да развије прозрачну унутрашњост и лагану текстуру каква се очекује од добре pizze.

Још једна честа грешка је тзв. "одокативно" мјерење. Стручњаци савјетују кориштење кухињске ваге умјесто чаша или кашика јер чак и мала одступања у количини брашна и воде могу промијенити структуру тијеста.

С блога Краљ Артур Кува посебно наглашавају да хидратација, односно однос воде и брашна, директно утјече на то хоће ли тијесто бити лагано и прозрачно или тврдо и густо.

Важну улогу игра и врста брашна. Pizza мајстори углавном препоручују јаче брашно с већим уд‌јелом протеина јер оно боље развија глутен и даје тијесту потребну еластичност, пише Кликс

Брашно за pizzu или квалитетно "00" често дају боље резултате од обичног глатког брашна, посебно код pizza које се пеку на високим температурама.

Познати кухар Мартин Филип из Краљ Артур Кува савјетује да се с тијестом поступа њежно и без претјераног развлачења или притискања. Како објашњава, превише агресивно обликовање може истиснути зрак из тијеста и уништити структуру која се стварала током ферментације.

