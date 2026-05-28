"Мобилни телефон може да експлодира када грми"

Аутор:

АТВ
28.05.2026 15:38

Фото: Pexel/ Anna Shvets

Паметни телефони током грмљавинског невремена могу да експлодирају и изазову повреде, али не због директног удара грома, већ усљед процеса индукције изазваног снажним електростатичким пољем, изјавила је данас водећа сарадница Хидрометеоролошког центра Русије Марина Макарова.

Макарова је за агенцију ТАСС објаснила да под утицајем снажног електростатичког поља грмљавинских облака у проводницима на земљи настају електрични набоји који могу да доведу до загријавања уређаја.

"Долази до изненадних експлозија, при чему може да буде повријеђена особа која држи паметни телефон близу главе или у џепу. То није директан удар грома, већ процес индукције. Дакле, није ријеч о томе да телефон привлачи гром, већ се уређај загријава под утицајем тих струја", рекла је Макарова.

Она је нагласила да се такви случајеви догађају веома ријетко.

Према њеним ријечима, много је већа вјероватноћа да током грмљавине страдају посјетиоци масовних догађаја, попут фудбалских утакмица.

"Гром може да удари у масу људи мокрих од кише, који тада постају добар проводник електричне струје", упозорила је Макарова.

(РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

