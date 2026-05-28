Ко остварује право на матерински додатак у Српској? Од 1. јула износи 746 КМ

Аутор:Марија Милановић
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић најавио је да ће од 1. јула у Републици Српској почети исплата увећаног материнског додатка од 746 КМ, а који је претходно износио 406 КМ.
Он је додао да ће на сљедећој сједници Владе бити припремљена одлука у складу са Законом о дјечијој заштити, којом ће тај износ бити дефинисан.
Ово право остварује незапослена мајка, односно друго лице у складу са Законом, у трајању од 12 мјесеци, а за близанце и свако треће и наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.
Право на матерински додатак, како је прописано чланом 15. став 2. Закона, може остварити мајка под условом:
-да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и да је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока од 90 дана од рођења дјетета.
Изузетно од става 2, право на матерински додатак може остварити мајка која има пребивалиште у Републици ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.
Право на матерински додатак може остварити и мајка која је страни држављанин под условом:
-да има стални или привремени боравак у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета;
-да је незапослена на дан рођења дјетета и до истека рока од 90 дана од дана рођења дјетета;
-да у држави чији је држављанин није корисник права по истом основу.
Чланом 16. Закона прописано је да:
Уколико корисник права на матерински додатак напусти дијете или умре у току остваривања права, даља исплата права вршиће се другом родитељу који живи у заједничком домаћинству са дјететом.
Уколико оба родитеља напусте дијете, умру или уколико су спријечени да врше родитељско право у току остваривања права, даља исплата права се обуставља до доношења одлуке надлежног органа о породичном статусу дјетета, а исплата права се наставља од првог дана наредног мјесеца од дана обуставе исплате.
Уколико у току исплате права на матерински додатак која се врши у мјесечним износима дијете умре, преостали износ права се исплаћује за период за који је право признато.
Уколико прије подношења захтјева за остваривање права у року из члана 15. став 1. овог закона живорођено дијете умре или захтјев подноси мајка која је родила мртво дијете, мајци се признаје право на матерински додатак у трајању од најмање 60 дана од дана рођења дјетета.
Изузетно од става 4. овог члана, мајци се признаје право на матерински додатак онолико времена колико је, према оцјени овлашћеног доктора медицине, потребно да се опорави од порођаја и психичког стања изазваног губитком дјетета, а најдуже 12 мјесеци од дана рођења дјетета, наводи се на сајту Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске.
