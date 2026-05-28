Дјевојка распродала колекцију патика свог момка јер је на друштвеним мрежама пратио друге дјевојке

АТВ
28.05.2026 16:59

Djevojka rasprodala kolekciju patika svog momka
Фото: Instagram/printscreen

Чилеанка је ријешила да узме ствар у своје руке — распродала је цијелу колекцију скупоцјених патика свог дечка након што је примјетила да на друштвеним мрежама стално лајкује и прати друге д‌јевојке, док њу потпуно игнорише!

Наводно је у питању колекција вриједна на хиљаде долара, а д‌јевојка је патике продала по симболичним цијенама — „да бар неко има користи од његовог лошег понашања“, преносе Вечерње Новости

Фотографије патика и порука освануле су на мрежама и брзо постале виралне, уз коментаре попут:

„Карма у најљепшем паковању – патике!“

Да ли је претјерала или је само узвратила истом мјером?

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

