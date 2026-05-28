Баштинац: Снага Српске је и у енергији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Помоћник министра за енергетику Републике Српске Милан Баштинац рекао је данас да једна од највећих снага Српске њено енергетско богатство, због чега је циљ да Република Српска у том смислу буде што развијенија, самосталнија и независнија.
Баштинац је на првом Европском самиту о економији и безбједности у организацији Голд института у Бањалуци рекао да је један од приоритета унапређење енергетског сектора за шта Српска има сјајне могућности, те велике природне ресурсе у енергији и рудним минералима.
"Наш задатак је да тај сектор развијемо уз помоћ нових партнера и инвеститора који разумију позицију Српске у контексту одређених ограничења која долазе из европских органа", истакао је Баштинац у обраћању на панелу "Енергија, инфраструктура и демократско управљање".
Он је подсјетио да Српска жели да остане велики извозник електричне енергије.
"Енергија је једна од наших снага. Она нам доноси не само економску, већ политичку и сваку другу стабилност", појаснио је Баштинац.
Члан Савјетодавног одбора Голд института за међународну сарадњу Гери Рабине рекао је да Српска и балканске земље с циљем властитог развоја требају јачати предузетнички дух, те се окренути иновацијама и савременим технологијама.
Он је рекао да балканским земљама у томе ефикасно могу помоћи велике америчке компаније.
У организацији Голд института за међународну стратегију данас се у Бањалуци одржава први Европски самит о економији и безбједности на коме је више од 100 учесника из преко 20 земаља.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
18
31
18
29
18
20
18
16
18
15
Тренутно на програму