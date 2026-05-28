Баштинац: Снага Српске је и у енергији

АТВ
28.05.2026 17:47

Голд институт у Бањалуци
Фото: ATV

Помоћник министра за енергетику Републике Српске Милан Баштинац рекао је данас да једна од највећих снага Српске њено енергетско богатство, због чега је циљ да Република Српска у том смислу буде што развијенија, самосталнија и независнија.

Баштинац је на првом Европском самиту о економији и безбједности у организацији Голд института у Бањалуци рекао да је један од приоритета унапређење енергетског сектора за шта Српска има сјајне могућности, те велике природне ресурсе у енергији и рудним минералима.

"Наш задатак је да тај сектор развијемо уз помоћ нових партнера и инвеститора који разумију позицију Српске у контексту одређених ограничења која долазе из европских органа", истакао је Баштинац у обраћању на панелу "Енергија, инфраструктура и демократско управљање".

Он је подсјетио да Српска жели да остане велики извозник електричне енергије.

"Енергија је једна од наших снага. Она нам доноси не само економску, већ политичку и сваку другу стабилност", појаснио је Баштинац.

Члан Савјетодавног одбора Голд института за међународну сарадњу Гери Рабине рекао је да Српска и балканске земље с циљем властитог развоја требају јачати предузетнички дух, те се окренути иновацијама и савременим технологијама.

Он је рекао да балканским земљама у томе ефикасно могу помоћи велике америчке компаније.

У организацији Голд института за међународну стратегију данас се у Бањалуци одржава први Европски самит о економији и безбједности на коме је више од 100 учесника из преко 20 земаља.

