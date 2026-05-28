Посљедњи дан маја нас очекује „Плави Мјесец“: Ево шта то заправо значи

28.05.2026 18:15

Фото: Pexel/ Михаил Крамор

Љубитеље астрономије крајем маја очекује ријетка небеска појава – такозвани „Плави Мјесец“, који ће се на небу појавити 31. маја.

Иако назив може звучати необично, Мјесец неће бити плаве боје. Ријеч је о астрономском феномену који означава други пуни Мјесец у истом календарском мјесецу. Први пун Мјесец догодио се 1. маја, док ће други услиједити посљедњег дана мјесеца, због чега носи назив „Плави Мјесец“.

Ова појава дешава се отприлике једном у двије до три године, па се сматра релативно ријетком. Управо одатле потиче и познати енглески израз „„once in a blue moon“, којим се описује нешто што се догађа веома ријетко.

Додатну занимљивост представља чињеница да ће овог пута Плави Мјесец истовремено бити и такозвани „микро мјесец“. То значи да ће се Мјесец налазити даље од Земље него иначе, због чега ће изгледати нешто мање и бити слабијег сјаја.

Ако временски услови буду повољни, ова небеска појава моћи ће се посматрати голим оком широм региона одмах након заласка Сунца.

