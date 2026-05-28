Минић: Српска показала институционални капацитет

Оно што се дешавало Републици Српској и шумове које смо имали са бившом администрацијом САД је сигурно веома битно што смо превазишли, имајући у виду да смо заједно са америчким народом, заједно са руским народом увијек били на правој страни историје, рекао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци.
"Оно што је битно рећи у овом моменту Република Српска је неко ко је у овом тренутку показао институционални капацитет. Када причамо о економској безбједности она не може да функционише без институционалног капацитета. Само институције могу доносити мјеродавне акте које ће омогућити да вас уважавају као било какав субјект у било каквој међународној сарадњи", рекао је Минић.
Минић је нагласио да се Српска борила за елементарне људске вриједности и владавину права.
"Република Српска је спремна да на сваки могући начин буде озбиљан партнер. Спремни смо у међународним односима бити један од фактора који ће се борити против тероризма, и свих кривичних дјела", поручио је Минић.
У организацији Голд института за међународну стратегију данас се у Бањалуци одржава први Европски самит о економији и безбједности на коме је више од 100 учесника из више од 20 земаља.
