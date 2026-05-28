Отворен Међународни сајам привреде, пољопривреде и инвестиција у Козарској Дубици

Аутор:Зорица Петковић
Врхунски домаћи и здрави производи, од укусних деликатеса и традиционалних јела и пића, рукотворина до најмодерније пољопривредне механизације, све се то може видјети у Спортској дворани у Козарској Дубици. Међу бројним излагачима је и Александар Љубенковић из Београда. Његова фирма бави се производњом врата, прozora i ролетни.
„Од прошле године смо инвестирали овде у локалну заједницу, отворили смо производњу наших производа , већ смо на неких 30-так запослених и не планирамо ту да станемо. Ово је јако важно како локално тако и глобално“, рекао је Александар Љубенковић, представник компаније „Љубенковић“, Београд.
Највише излагача долази из пољопривредних грана, а свака година је по понудама, разноврснија и квалитетнија. Ту смо да на сваки начин подржимо пољопривреднике, поручују из ресорног министарства.
“Ево ове године смо исплатили све подстицаје за претходну годину. Само у овој години исплаћено је 120 милиона КМ директно на терену нашим пољопривредницима. Година је тешка , тржишно тешка, велики су поремећаји, ми морамо бити спремни да будемо ту за наше пољопривреднике.“, рекао је Горан Бурсаћ, помоћник министра пољопривреде Републике Српске.
Општина домаћин Козарска Дубица окупила је више од 120 излагача, а осим из сфере пољопривреде учествују и излагачи из металне , дрвене и прехрамбене индустрије.
„Ове године смо се потрудили да доведемо знатно већи број излагача него претходне године и да проширимо гране привреде које ове године учествују на овој сајамској манифестацији. Такође организујемо стручна предавања и панеле.“, рекла је Дијана Топић, представник компаније „ENERGY FAIR“.
“ Основни циљ овог сајма је развијање тржишта,за компаније из К. Дубице пласирање пољопривредне производе из наше општине у велике трговачке маркете. То ће дати ефекат запошљавању и утицати на сам развој наше општине“, рекао је Игор Савковић, начелник општине Козарска Дубица.
Евидентно је да сајам расте, развија се и добија на значају. Циљ је да прерасте у међународни привредни догађај. Посебан фокус сајма биће стављен на би ту би састанке, сусрет представника домаћих и страних компанија као и представљање развојних капацитета К. Дубице и шире регије
Манифестација „ Сајамски дани“ Козарска Дубица 2026 траје два дана. Сајам је и прилика и да млади предузетници и иноватори представе потенцијалним партерима и инвеститорима своје пројекте.
