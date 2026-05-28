Велики преокрет: Моџтаба одбио, а затим и Трамп

Коментари:0
Преговори САД и Ирана о 60-дневном продужењу примирја и оквиру за нуклеарне преговоре доведени су у питање након што, према изворима, ирански врховни лидер није дао одобрење, док ни амерички предсједник није потписао споразум.
Ирански врховни лидер ајатолах Моџтаба Хамнеи није одобрио нацрт меморандума о разумијевању са Сједињеним Америчким Државама којим би примирје било продужено за 60 дана и покренути преговори о иранском нуклеарном програму, због чега ни амерички предсједник Доналд Трамп није пристао на споразум, пренио је данас Џерузалем пост, позивајући се на неименовани извор.
Раније данас портал Аксиос, позивајући се на неименоване америчке званичнике, пренио је да су преговарачи САД и Ирана постигли договор о меморандуму, али да амерички предсједник Доналд Трамп још није дао коначно одобрење за споразум.
Свијет
САД и Иран постигли договор, чека се само на коначно одобрење Трампа!
Амерички званичници наводе да су услови споразума углавном усаглашени још у уторак, али да су обје стране морале да добију сагласност највишег политичког руководства.
Према њиховим тврдњама, иранска страна је накнадно саопштила да је обезбиједила потребна одобрења и да је спремна за потписивање споразума, што Техеран за сада није званично потврдио.
Свијет
Трамп поново тужио ''Волстрит журнал''
Амерички преговарачи упознали су Трампа са детаљима споразума, након чега је он затражио неколико дана за разматрање.
"Предсједник је посредницима поручио да жели неколико дана да размисли", рекао је један амерички званичник.
Бања Лука
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч5
БиХ
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
6 ч3
Свијет
7 ч0
Најновије
21
06
21
04
20
59
20
55
20
41
Тренутно на програму