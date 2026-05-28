Путин: Евроазијска економска унија чини много на развоју вјештачке интелигенције

Евроазијска економска унија већ чини много на развоју вјештачке интелигенције, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
- Овог пута наш фокус је на високој технологији, дигитализацији и вјештачкој интелигенцији. Много се већ ради у овим областима у ЕАЕУ - рекао је Путин на Евроазијском економском форуму.
Путин је вјештачку интелигенцију назвао перспективном области за интеграциону сарадњу и додао да њен развој захтијева огромну потрошњу енергије и знатна финансијска средства, али да је Русија способна да издвоји неопходне ресурсе у ту сврху.
Русија је једна од неколико земаља које стварају суверене ВИ платформе, рекао је Путин.
Он је додао да је Русија свјесна да удруживање снага са партнерима у области ВИ може да донесе колосалне резултате.
