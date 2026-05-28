Стижу лажни мејлови с праве Мајкрософтове адресе

Нова и врло опасна интернет превара шири се мрежом, при чему хакери шаљу лажне поруке користећи легитимну имејл (e-mail) адресу компаније Мајкрософт (Microsoft).
Корисници примају обмањујућа упозорења са праве адресе msonlineservicesteam@microsoftonline.com, коју Мајкрософт иначе користи за слање сигурносних кодова за двоструку аутентификацију. Управо због тога и искусни корисници могу лако бити доведени у заблуду и угрозити своје личне податке.
Напад је први уочио новинар Зак Витакер (Zack Whittaker) из Теккранча (TechCrunch), након што је и сам примио више сумњивих порука. Иако су имејлови лоше написани и садрже граматичке грешке, чињеница да долазе са „праве“ адресе омогућава им да заобиђу спам филтере. Мајкрософт је потврдио да је покренута истрага, али још увијек није објављено како су нападачи успјели злоупотријебити систем слања порука.
Стручњаци упозоравају да овај проблем није изолован само на Мајкрософт. Сличне злоупотребе система комуникације раније су забиљежене и код компанија Бетермент (Betterment) и Нејмчип (Namecheap), гдје су хакери користили повјерење корисника у познате брендове како би их навели на отварање заражених линкова.
Сама имејл адреса пошиљаоца више није довољан показатељ сигурности, па се корисницима савјетује додатни опрез. Прије клика на било који линк, потребно је прећи мишем преко њега и провјерити стварну дестинацију. Ако се појављују сумњиви, скраћени линкови или низови насумичних знакова, поруку треба одмах обрисати.
Велике компаније ријетко праве правописне и граматичке грешке у званичној комуникацији и придржавају се препознатљивог дизајна. Ако порука дјелује непрофесионално или инсистира на хитној верификацији налога уз пријетњу гашења, ријеч је о покушају преваре. Посебан опрез потребан је када се траже лозинке или лични подаци, без обзира на то што имејл дјелује аутентично.
