Лажне замке вребају нестрпљиве играче: Ако видите ову понуду – не кликћите

Док неки играчи жале за претходним (иако он није био званични) датумом изласка ГТА 6 (26. мај), други бивају увучени у преваре.
Компанија „Рокстар гејмс“ још увијек није објавила своју најишчекиванију игру свих времена, а не постоји ни званична јавна бета верзија. Међутим, преваранти су процијенили да је ово савршен тренутак да крену у лов на нестрпљиве фанове.
Извјештај тима за безбједносне пријетње компаније „НордВПН“ открива да сајбер-криминалци злоупотребљавају огромно интересовање за „Гранд тефт ауто ВИ“. Они користе лажне инсталационе програме, измишљен приступ бета верзији, Андроид рекламни софтвер и фишинг странице за крађу података.
Све ово се дешава у тренутку када се очекује да студио покрене преднаруџбине за игру, чија је премијера тренутно планирана за „Плејстејшн 5“ и „Иксбокс серијес X“ и „Серијес С“.
Такође, кружи и лажна Андроид апликација под називом „ГТА 6 Бета“, која користи визуелни идентитет сличан „Рокстару“ и уводни видео, али у њој заправо нема никакве игре. Умјесто тога, она приказује огласе преко цијелог екрана и преусмјерава кориснике ка претплатничким замкама или новом злонамјерном софтверу скривеном иза лажних корака за верификацију.
Иако не постоји званични временски оквир за излазак верзије за ПЦ, ови злонамјерни актери користе сајтове за пиратерију и илегално преузимање игара као платформу за хватање лаковјерних жртава. Ово укључује и лажне верзије популарних сајтова као што су „ФитГирл“, „ДОДИ“ и „ЕлАмигос“. Један узорак који је откривен раније овог мјесеца крио је злонамјерну датотеку у позадини, док је жртва испред себе видјела само обичан и нормалан инсталациони програм.
Зато је најбољи савјет да једноставно игноришете све што дјелује превише добро да би било истинито. Не постоји никаква „јавна бета“, „ПЦ бета“ нити „мобилна бета“. Избјегавајте кликтање на било које линкове који се не налазе на званичним сајтовима компанија „Рокстар“, „Плејстејшн“ или „Иксбокс“ уколико желите да сазнате више информација о игри, преноси Б92.
