Logo
Large banner

Јутјуб ће аутоматски означавати АИ видео садржај

Аутор:

АТВ
28.05.2026 08:31

Коментари:

0
Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Јутјуб је најавио нову функцију која ће аутоматски означавати видео-садржаје направљене или значајно измијењене помоћу вјештачке интелигенције, што представља још један велики корак технолошких платформи у покушају да ограниче ширење дезинформација и обмањујућих "деепфаке" снимака.

Нова правила подразумијевају да ће Јутјуб користити сопствене АИ системе за препознавање синтетичког или дигитално модификованог садржаја, чак и у случајевима када креатори видеа сами не пријаве да су користили вјештачку интелигенцију.

Аутомобил

Ауто-мото

Куповина половног аутомобила: 10 најчешћих грешака које могу скупо да вас коштају

Компанија је саопштила да ће ознаке бити посебно видљиве код тема које укључују вијести, политику, ратове, здравство или друге осјетљиве догађаје код којих би манипулација могла изазвати озбиљне посљедице.

Ознаке ће се појављивати директно на видеима

Према најави Јутјуба, корисници ће на појединим снимцима убудуће моћи видјети обавјештење да је садржај "измијењен или синтетички генерисан", преноси "МацРуморс". Циљ је да гледаоци лакше препознају када одређени видео није аутентичан или је дјелимично креиран уз помоћ АИ технологије.

Компанија је још раније захтијевала од аутора садржаја да сами пријаве кориштење вјештачке интелигенције, али сада први пут уводи систем аутоматског откривања и означавања.

ilu-nesanica-telefon-krevet-29082025

Здравље

Љекар открио зашто се будимо уморни: Ово је највећи непријатељ сна

Јутјуб наводи да ће нова технологија анализирати аудио, видео и визуелне елементе како би препознала могуће манипулације, укључујући лажно генерисане гласове, измијењена лица или потпуно АИ-креиране сцене.

Реакција на све већи број "деепфаке" садржаја

Посљедњих година интернет је преплављен АИ-генерисаним садржајем који је често тешко разликовати од стварних снимака. Посебну забринутост изазвали су случајеви лажних видеа политичара, познатих личности и јавних догађаја који су се вирално ширили друштвеним мрежама.

Стручњаци упозоравају да развој генеративне вјештачке интелигенције омогућава креирање изузетно увјерљивих лажних снимака уз минимално техничко знање, због чега платформе све више уводе заштитне механизме.

Жељезнице, воз

Друштво

Данас и сутра обустава саобраћаја на пружном прелазу Какмуж

Јутјуб је раније већ увео могућност да појединци затраже уклањање АИ садржаја који имитира њихов изглед или глас, посебно када је ријеч о обмањујућем или штетном материјалу.

Нова правила прво за ограничен број корисника

Компанија је саопштила да ће систем аутоматског означавања у почетку бити доступан мањем броју креатора садржаја, након чега ће се постепено проширити на цијелу платформу.

Јутјуб није прецизирао колико ће систем бити агресиван у означавању садржаја нити како ће рјешавати могуће грешке, али истиче да ће креатори имати могућност жалбе уколико сматрају да је видео погрешно означен.

Аналитичари сматрају да је ријеч о једном од најважнијих потеза великих технолошких компанија у покушају да успоставе равнотежу између развоја АИ алата и заштите корисника од манипулација.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Не могу да владају собом, а жељели би да владају Српском

Технолошке компаније под све већим притиском

Јутјубов потез долази у тренутку када се велике технолошке фирме суочавају са растућим притиском регулатора широм свијета да јасније означавају АИ садржај.

Европска унија кроз нови АИ Ацт већ инсистира на транспарентности када је ријеч о синтетичком садржају, док се слични закони припремају и у Сједињеним Америчким Државама.

Због тога многи очекују да ће аутоматско означавање АИ видеа ускоро постати стандард на готово свим великим платформама за дијељење садржаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јутјуб

Вјештачка интелигенција

видео снимак

друштвене мреже

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бик улетио у фризерски салон у Турској.

Свијет

Бик улетио у фризерски салон, настао општи хаос: Инцидент у Турској

53 мин

0
Беба

Друштво

Најљепше вијести стижу из породилишта: Рођене 22 бебе

1 ч

0
киша коловози мокро саобраћај

Друштво

Ево какво нас вријеме очекује данас

1 ч

0
Глумац Џони Деп

Сцена

Украо картицу Џонија Депа и потрошио 600.000 евра: Глумац није ни примијетио

1 ч

0

Више из рубрике

Интернет

Наука и технологија

Можда нисте знали: Ови уређаји у дому могу успорити интернет

23 ч

1
Крпељ зараза инфекција

Наука и технологија

Корисна опција на телефонима: Може помоћи у откривању крпеља

1 д

1
свемир, звијезде

Наука и технологија

Титанова атмосфера је гушћа од Земљине, ријеке и језера су од метана и етана, а летење је лакше од вожње

2 д

0
Кина послала три астронаута у свемир, један остаје годину дана

Наука и технологија

Кина послала три астронаута у свемир, један остаје годину дана

2 д

0

  • Најновије

09

00

Популарни град на Јадрану уводи ограничења због туриста

08

59

Душан открио мрачне тајне затвора: Гурали су му главу у шољу, мокрили по кревету..

08

48

Путин свечано дочекан у Астани: Небо обојено у бојама руске заставе

08

47

Словенију погодило олујно невријеме, температура пала за 15 степени

08

41

Рубио: Куба је у великој невољи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner