Јутјуб ће аутоматски означавати АИ видео садржај

Јутјуб је најавио нову функцију која ће аутоматски означавати видео-садржаје направљене или значајно измијењене помоћу вјештачке интелигенције, што представља још један велики корак технолошких платформи у покушају да ограниче ширење дезинформација и обмањујућих "деепфаке" снимака.
Нова правила подразумијевају да ће Јутјуб користити сопствене АИ системе за препознавање синтетичког или дигитално модификованог садржаја, чак и у случајевима када креатори видеа сами не пријаве да су користили вјештачку интелигенцију.
Компанија је саопштила да ће ознаке бити посебно видљиве код тема које укључују вијести, политику, ратове, здравство или друге осјетљиве догађаје код којих би манипулација могла изазвати озбиљне посљедице.
Према најави Јутјуба, корисници ће на појединим снимцима убудуће моћи видјети обавјештење да је садржај "измијењен или синтетички генерисан", преноси "МацРуморс". Циљ је да гледаоци лакше препознају када одређени видео није аутентичан или је дјелимично креиран уз помоћ АИ технологије.
Компанија је још раније захтијевала од аутора садржаја да сами пријаве кориштење вјештачке интелигенције, али сада први пут уводи систем аутоматског откривања и означавања.
Јутјуб наводи да ће нова технологија анализирати аудио, видео и визуелне елементе како би препознала могуће манипулације, укључујући лажно генерисане гласове, измијењена лица или потпуно АИ-креиране сцене.
Посљедњих година интернет је преплављен АИ-генерисаним садржајем који је често тешко разликовати од стварних снимака. Посебну забринутост изазвали су случајеви лажних видеа политичара, познатих личности и јавних догађаја који су се вирално ширили друштвеним мрежама.
Стручњаци упозоравају да развој генеративне вјештачке интелигенције омогућава креирање изузетно увјерљивих лажних снимака уз минимално техничко знање, због чега платформе све више уводе заштитне механизме.
Јутјуб је раније већ увео могућност да појединци затраже уклањање АИ садржаја који имитира њихов изглед или глас, посебно када је ријеч о обмањујућем или штетном материјалу.
Компанија је саопштила да ће систем аутоматског означавања у почетку бити доступан мањем броју креатора садржаја, након чега ће се постепено проширити на цијелу платформу.
Јутјуб није прецизирао колико ће систем бити агресиван у означавању садржаја нити како ће рјешавати могуће грешке, али истиче да ће креатори имати могућност жалбе уколико сматрају да је видео погрешно означен.
Аналитичари сматрају да је ријеч о једном од најважнијих потеза великих технолошких компанија у покушају да успоставе равнотежу између развоја АИ алата и заштите корисника од манипулација.
Јутјубов потез долази у тренутку када се велике технолошке фирме суочавају са растућим притиском регулатора широм свијета да јасније означавају АИ садржај.
Европска унија кроз нови АИ Ацт већ инсистира на транспарентности када је ријеч о синтетичком садржају, док се слични закони припремају и у Сједињеним Америчким Државама.
Због тога многи очекују да ће аутоматско означавање АИ видеа ускоро постати стандард на готово свим великим платформама за дијељење садржаја.
