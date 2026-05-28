Објавио оглас за пастира, добио више од 700 пријава: Шокирао се када је видио ко је све на листи

Власник фарме на сјеверу Кине Зуо Шаојонг шокирао се када је његов оглас за посао пастира на удаљеним и суровим пашњацима постао тема дана на друштвеним мрежама.
Више од 700 људи пријавило се за два радна мјеста, а међу кандидатима су били канцеларијски запосленици из градова који броје десетине милиона становника – Шангаја и Чонгћинга, творнички радници из цијеле Кине, као и факултетски образовани појединци.
Оглас је објављен крајем априла и у само је неколико сати прикупио 59 милиона прегледа на Веибоу, кинеској верзији Икса, уз 21.000 коментара. Указао је и на велике проблеме на тржишту рада.
"Нисам очекивао да ће постати виралан", рекао је Зуо те додао да је десетина пријављених тек завршило факултет, док су други имали дугове, исцрпљујуће индустријске послове или су били уморни од канцеларијске политике.
"Чини се да обични људи тешко проналазе посао", рекао је.
Иако се званична незапосленост креће мало изнад пет посто, прикривена незапосленост у Кини расте, а приходи у приватном сектору заостају за привредним растом већину посљедње деценије. И радници у творницама и канцеларијски запосленици жале се на такозвану културу "996" – рад од 9 ујутро до 9 навече шест дана седмично.
Аналитичари очекују додатно погоршање због раста трошкова подстакнутих ратом на Блиском истоку, а главни економиста ИНГ-а за Кину Лин Сонг рекао је да послови у градовима постају мање привлачни и све рјеђи, пише Реутерс.
Зуо је тражио пастире, по могућности брачни пар, који би преко љета чували 3.000 оваца на пашњаку од 2.000 хектара, а зими хранили животиње и чистили затворене просторе, на температурама и до -30 степени. За тај посао сваки би пастир добијао 8.000 јуана (око 1.013 евра) мјесечно, што је знатно изнад просјечне градске плате у приватним фирмама од око 6.000 јуана, уз осигуран смјештај и храну.
Стручњаци су рекли да дипломанти елитних универзитета у Шангају траже сличне плате, али да им већина прихода одлази на најам малих станова и основне трошкове живота. Зуо, који посједује и 200 говеда, каже да плата одговара тежини посла.
"Плата јест висока, али најважније је можете ли дугорочно радити и преживјети зиму", рекао је Зуо.
Половина пријављених рођена је 1990-их, рекао је Зуо, а управо је та генерација у центру онога што кинески радници називају "проклетством 35" – праксу бројних послодаваца, укључујући државни сектор, да занемарују кандидате старије од 35 година.
"Желим побјећи од градског живота и престати се носити са свим врстама тешких људи. Могла бих уживати у мирном, изолованом животу далеко од свијета", испричала је 28-годишња Ву, једна од пријављених на оглас која иначе ради у е-трговини за око 1.266 евра мјесечно.
На крају је Зуо запослио четворо пастира, два брачна пара. Сви су рођени 1980-их и имају искуство рада на фарми. Иако је још 40 парова оставио на ужем попису, каже да неће разматрати самце ни младе људе из градова.
"Код нас можда нећете видјети друге људе цијелу годину. Може ли неко издржати толику самоћу, то не знам", рекао је, преноси "Дневник.хр".
