Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Аутор:

Стеван Лулић
28.05.2026 10:07

Коментари:

0
Фото: АТВ

Двојица Бањалучана ухапшена су јуче након инцидента који се догодио у највећем граду Републике Српске.

Наиме, како се сумња, А.Ш. је након вербалне расправе оштетио путничко возило Б.М. који га је потом физички напало.

А.Ш. ухапшен због кривичног дјела "Оштећење и одузимање туђе ствари“, док је Б.М. завршио са лисицама на рукама због кривичног дјела "Тјелесна повреда“.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, саопштено је из полиције.

