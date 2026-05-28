Флин: Слобода - примарна потреба сваког људског бића на планети

Предсједавајући Голд института генерал Мајкл Флин изјавио је да ће Европски самит о економији и безбједности у Бањалуци бити ријеч о о безбједоносним изазовима са којима се суочава Балкан, као свијет, али првенствено о слободи која је основ свега.
Флин је рекао да је мисија Голд института да промовише слободу.
"Ми промовишемо слободу широм свијета. Слобода омогућава народима, друштвима и државама да буду иновативни, предузетни, дозвољава људима да говоре, мисле и вјерују слободно, и о томе ћемо данас разговарати", рекао је Флин на конференцији за новинаре прије отварања Самита који ће окупити више од 100 учесника из преко 20 земаља.
Према његовим ријечима, сваки појединац који тврди да слобода није неопходна, има сумњиве мотиве и систем вриједности.
"Примарна потреба сваког људског бића на планети јесте слобода", нагласио је Флин.
Флин је изјавио да је за напредак државе потребан одлучан лидер који се не плаши ризика већ спроводи у дјела своја обећања.
"Да би дошли овдје гдје смо сада, требају нам људи који предузму конкретне кораке, јер доста људи прича шта би како требало, а мало ко то конкретизује. За то је потребно труда, знања, ресурса и храбрости", рекао је Флин у обраћању на Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци.
Он је нагласио да цијени лидере, организације и појединце који када кажу да ће нешто урадити, онда то и спроведу у дјело.
"Овдје смо зато што су наши лидери ризиковали. Како старимо, све смо мање склони да преузимамо ризик, па се можемо пробудити једног дана и запитати гдје нам је прошао живот", навео је Флин.
Он је истакао да ризик није исто што и коцка већ је то прорачунат потез гдје се узимају у обзир околности, улог и исход.
"Мој лични циљ, као Американца, је да се борим и заштитим Америку. А наш циљ, као што је (предсједник Института) Ели Голд рекао, борба за слободу", истакао је Флин током обраћања на Самиту на којем је више од 100 учесника из преко 20 земаља.
Према његовим ријечима, слобода омогућава људима да размишљају, вјерују и говоре, што подстиче иновације, предузетништво и креативност.
"Ако сте у друштву које ломи ваш дух и слободу, упркос свему, нећете просперирати. Видио сам то на многим мјестима, широм свијета, а поготово током своје војне каријере", упозорио је Флин.
Самит организује Голд института за међународну стратегију.
Циљ овог догађаја је, између осталог, представљање Републике Српске као мјеста међународног дијалога.
На овом самиту биће уприличена бројна излагања, панели и фокусиране дискусије о темама попут развоја европске и трансатлантске сигурносне архитектуре и њене импликације за Балкан.
Биће разговарано о економској отпорности, регионалној интеграцији и инвестиционим могућностима у балканским економијама, те о улози демократских институција, управљању и владавини права у смислу подршке безбједности и економском расту.
