МУП Српске издао саопштење: Позивамо све грађане

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова организује тактичко-показну вјежбу "Дрина 2026" у Фочи која ће се одржати у петак са почетком у 14 часова.
Показну вјежбу припрема и организује Центар за обуку, а у реализацији учествују полицијски службеници Управе за обезбјеђење личности и објеката, Специјалне анититерористичке јединице, Жандармерије, Управе за ваздухопловство, Полицијске управе Фоча, те припадници Републичке управе цивилне заштите, Одсјека цивилне заштите Фоча, Ватрогасне јединице и Службе хитне помоћи.
Тема вјежбе је терористички напад на штићену личност, а сама активност представља завршни дио напредне обуке за обезбјеђење штићених личности.
Вјежби ће присуствовати министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Републике Српске Синиша Кострешевић.
"Користимо прилику да позовемо и све заинтересоване грађане да присуствују извођењу вјежбе", најављено је из МУП-а Републике Српске.
