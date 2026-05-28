Познат по пљачки златаре у Токију: Одређен притвор припаднику групе "Пинк пантер"

Општински суд у Сарајеву, на приједлог поступајућег тужиоца Тужилаштва КС, одредио је једномјесечни притвор Радовану Јелушићу, припаднику групе "Пинк Пантер", сазнаје портал "Аваза".
Притвор је одређен због опасности од бјекства, с обзиром да је ријеч о држављанину Црне Горе. Подсјећамо, њега су припадници СИПА-е ухапсили прије два дана на граничном пријелазу Иваница код Требиња.
Ријеч је о особи за којој је била расписана потрага 2019. године у оквиру предмета "Папирус" због сумње да је починио кривична дјела овјеравање неистинитог садржаја, кривотворење исправе и да је био члан међународне криминалне групе "Пинк Пантер".
Он је више пута хапшен и полицији је познат скоро двије деценије. Јелушић је прво ухапшен у Риму прије 15-ак година, а онда изручен Јапану гдје му се судило због пљачке златаре у центру Токија 2007. године. Касније је допуштено да му се суди у Црној Гори.
Овај Никшићанин је и 2012. године изручен из Шпаније у Црну Гору, а након што га је тражило више полиција у свијету због пљачки драгуљарница. 2015. године добио је седам година и два мјесеца затвора за пљачку и фалсификовање пасоша. Он је био оптужен, да је заједно с Рифатом Хаџиахметовићем, однио накит вриједан 1,7 милиона еура. Касније је та пресуда укинута.
Исте године платио је 101.000 еура да се брани са слободе. Годину касније је правоснажно осуђен на пет година и шест мјесеци затвора. Ипак, он није био доступан правосудним органима у Црној Гори, па је 1. марта 2018. године ухапшен у Шпанији по потјерници црногорске полиције.
Није познато како, али је Јелушић поново успио напустити Црну Гору, па је 28. септембра 2020. године изручен с Кипра у Црну Гору, преноси Аваз.
