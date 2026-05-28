Језив злочин у Старој Пазови: Убила мужа сјекиром на спавању, па га бацила на њиву

Припремно рочиште у случају убиства шездесетогодишњег П. П. из Старе Пазове, за које је оптужена његова супруга М. П. (46), биће одржано током јуна пред Вишим судом у Сремској Митровици.
Оптужена ће на рочиште бити довезена из притвора у којем се налази још од хапшења, а који јој је посљедњом одлуком суда продужен до 8. јула. Злочин који је потресао Срем догодио се у ноћи између 17. и 18. јула прошле године. Према наводима истраге, М. П. се терети да је у породичној кући у Старој Пазови, дрвеном дршком сјекире задала више удараца супругу у предјелу главе. Несрећни човјек је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, а сумња се да је нападнут док је спавао.
Након убиства, услиједио је језив покушај прикривања трагова. Истражитељи сумњају да је М. П. позвала познаника П. Г, са којим је током наредне ноћи тијело умотала у ћебе и превезла га до пољског пута у Улици Михајла Пупина. Тијело је тамо остављено како би се, према једној од верзија истраге, инсценирала саобраћајна несрећа. Предмети са траговима крви наводно су бачени у оближње кукурузиште.
Полиција је, међутим, убрзо расвијетлила случај. Кључни докази били су снимци надзорних камера, али и трагови крви који су упркос покушају чишћења пронађени унутар куће. М. П. се сада терети за тешко убиство, док је њен помагач П. Г. осумњичен за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела. Он је у септембру прошле године пуштен да се брани са слободе.
Овај случај изазвао је огромну пажњу јавности не само због бруталности самог чина, већ и због хладнокрвног плана да се тијело уклони из куће и остави на њиви како би се истрага скренула у погрешном смјеру. Очекује се да припремно рочиште у јуну донесе нове детаље и одреди даљи ток суђења, преноси Курир.
