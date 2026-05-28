Logo
Large banner

Језив злочин у Старој Пазови: Убила мужа сјекиром на спавању, па га бацила на њиву

Аутор:

АТВ
28.05.2026 11:02

Коментари:

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

Припремно рочиште у случају убиства шездесетогодишњег П. П. из Старе Пазове, за које је оптужена његова супруга М. П. (46), биће одржано током јуна пред Вишим судом у Сремској Митровици.

Оптужена ће на рочиште бити довезена из притвора у којем се налази још од хапшења, а који јој је посљедњом одлуком суда продужен до 8. јула. Злочин који је потресао Срем догодио се у ноћи између 17. и 18. јула прошле године. Према наводима истраге, М. П. се терети да је у породичној кући у Старој Пазови, дрвеном дршком сјекире задала више удараца супругу у пред‌јелу главе. Несрећни човјек је од задобијених повреда преминуо на лицу мјеста, а сумња се да је нападнут док је спавао.

Полиција ротација

Србија

Мушкарац убијен насред улице: У току потрага за нападачем у Приштини

Након убиства, услиједио је језив покушај прикривања трагова. Истражитељи сумњају да је М. П. позвала познаника П. Г, са којим је током наредне ноћи тијело умотала у ћебе и превезла га до пољског пута у Улици Михајла Пупина. Тијело је тамо остављено како би се, према једној од верзија истраге, инсценирала саобраћајна несрећа. Предмети са траговима крви наводно су бачени у оближње кукурузиште.

Полиција је, међутим, убрзо расвијетлила случај. Кључни докази били су снимци надзорних камера, али и трагови крви који су упркос покушају чишћења пронађени унутар куће. М. П. се сада терети за тешко убиство, док је њен помагач П. Г. осумњичен за помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела. Он је у септембру прошле године пуштен да се брани са слободе.

Овај случај изазвао је огромну пажњу јавности не само због бруталности самог чина, већ и због хладнокрвног плана да се тијело уклони из куће и остави на њиви како би се истрага скренула у погрешном смјеру. Очекује се да припремно рочиште у јуну донесе нове детаље и одреди даљи ток суђења, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стара Пазова

Убиство

Суђење

Детаљи убиства

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Вакцина вакцинација

Здравље

Руски научници развили вакцину против новог соја еболе

1 ч

0
Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

Бања Лука

Вране нападају Бањалучане: Махао сам руксаком да се одбраним

1 ч

0
Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

Хроника

Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

1 ч

0
Ели Голд

Република Српска

Ели Голд: Самит у Бањалуци важна прилика за изградњу односа Српске и САД

1 ч

0

Више из рубрике

Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

Хроника

Настављена потрага за дјечаком у Дрини: Ангажовани рониоци, САЈ и ватрогасци

1 ч

0
Горио аутомобил у Залужанима

Хроника

Горио аутомобил у Залужанима

2 ч

0
Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

Хроника

Потврђено да је у забетонираном бурету било тијело Александра Нешовића: Познати нови детаљи у случају убиства

2 ч

0
Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

Хроника

Бањалучанин након свађе оштетио ауто суграђанину па добио батине

2 ч

0

  • Најновије

12

39

Лавров поручио Калас: Не коментаришем идиотске изјаве

12

37

Старовић: Економски самит у Бањалуци од великог значаја за Српску

12

35

Због сулуде грешке Српкиња 59 година не може да извади личну

12

34

Мушкарац (41) избоден у стану: Драма на Чукарици, полиција и хитна на терену

12

32

Тео Миланковић из Прњавора представио свој пројекат у Њујорку

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner