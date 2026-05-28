Руски научници развили вакцину против новог соја еболе

28.05.2026 11:00

Фото: pexels/Artem Podrez

Руски научници развили су нову вакцину против најновијег соја вируса еболе, саопштио је руски министар здравља Михаил Мурашко, а вијест је потом подијелила и Амбасада Русије у Јужној Африци.

Према доступним информацијама, вакцина би могла да пружи заштиту и од ријетког Бундибугјо соја еболе, који је повезан са недавним епидемијама у Демократској Републици Конго и Уганди. Научници сматрају да би то могло да представља важан помак, јер тренутно не постоје званично одобрене вакцине или терапије посебно намијењене овом соју вируса.

Свјетска здравствена организација (СЗО) недавно је прогласила епидемију еболе у Конгу и Уганди међународном ванредном ситуацијом у области јавног здравља. Здравствене власти упозоравају на брзо ширење вируса и могућност преноса инфекције у суседне земље.

Ебола је тешко вирусно обољење које може да изазове високу температуру, крварења, отказивање органа и, у многим случајевима, смртни исход. Поједини сојеви овог вируса имају стопу смртности и до 90 одсто. Бундибугјо сој сматра се посебно изазовним, јер вакцине развијене против других облика еболе можда не пружају довољну заштиту од њега.

Стручњаци наводе да би нова руска вакцина, уколико се покаже ефикасном у даљим истраживањима и клиничким испитивањима, могла да унаприједи глобалну спремност за будуће епидемије. Ипак, истраживачи упозоравају да је потребно више научних података прије него што вакцина буде могла шире да се користи.

За сада нису објављени детаљни резултати клиничких испитивања, па независна потврда ефикасности и безбједности ове вакцине још увијек није доступна.

(Курир)

