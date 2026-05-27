Ево колико трешања смијете појести ако пазите на килажу

Трешње су многима омиљено прољећно воће, али због тога колико су неодољиво слатке, сочне и једноставно “иду једна за другом”, често се поставља питање колико је паметно уживати у њима без мјере ако пазите на линију.
Осим што су укусне саме по себи, као слатка грицкалица, и као састојак у колачима и другим посластицама, трешње имају и врло богат нутритивни састав.
Богате су антиоксидансима, витаминима и минералима, због чега се сматрају одличним избором за лагану ужину током љета.
Према подацима базе Food Data Central америчког Министарства пољопривреде, 100 грама трешања садржи:
Када је ријеч о гојењу, нутриционисти кажу да нема разлога за панику.
Напротив, ово сезонско воће се често препоручује и људи који покушавају да смршају, јер имају мало калорија, много воде и влакана, за која знамо да продужавају осјећај ситости.
Један од разлога због ког се трешње често препоручују током дијета јесте њихов низак гликемијски индекс (ГИ), који износи 20, што значи да оне не изазивају нагле скокове шећера у крви, па организам спорије ослобађа енергију након оброка.
У поређењу с појединим врстама воћа које имају виши гликемијски индекс, попут лубенице, манга или ананаса, трешње имају блажи ефекат на ниво глукозе у крви, што их чини погоднијим избором за ужину између оброка.
– Трешње је одлично додати јеловнику ако желите да смршате јер садрже мало калорија и шећера, нискогликемијско су воће и помажу у регулацији шећера у крви, а укусне су – истиче дијететичар и нутрициониста Кирби Волтер из чикашке компаније Тхе Ноурисх РД.
Стручњаци објашњавају да важну улогу у томе како трешње утичу на организам имају и влакна, којима ово воће обилује. Она успоравају варење и доприносе томе да осјећај ситости траје дуже, па је мања вјероватноћа да ћемо убрзо посегнути за грицкалицама или убрзо појести нешто конкретно ако смо претходно јели трешње.
Поред тога, трешње садрже велики проценат воде, због чега су освјежавајући и користан залогај током топлих дана. Та комбинација воде, влакана и мале калоријске вриједности је разлог због ког се често трешње налазе на листи препоручених намирница за уравнотежену исхрану, преноси Glossy.
Наравно, као и са сваком храном, умјереност јесте важна, али нема потребе да трешње избјегавате због страха од гојења. Ако их једете у оквиру уравнотежене исхране, могу да буду одличан савезник током лета, и за уживање и за одржавање линије.
