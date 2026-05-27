Муслимански вјерници обиљежавају први дан Курбан-бајрама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Муслимански вјерници широм свијета данас обиљежавају први дан Курбан-бајрама, једног од два најважнија исламска празника. Први дан Курбан-бајрама почиње јутарњом молитвом - бајрам намазом прије којег се припрема пригодан вјерски програм у џамијама.
Курбан-бајрам, познат и као Хаџи-бајрам, јер у овим данима близу два милиона муслимана иде на ходочашће у Меку и Медину, муслиманска свијета мјеста.
Свијет
Експлозија у фабрици папира: Више људи погинуло и нестало у Вашингтону
На бајрамско јутро обичај је да чланови породице рано устану и припреме се за одлазак у џамију. Први дан Курбан-бајрама почео је јутарњом молитвом - бајрам намазом прије којег се припрема пригодан вјерски програм у џамијама.
Након молитве, муслимани се међусобно посјећују и честитају празник.
Муслимани се сваке године данима унапријед припремају за обиљежавање празника. Бирају се најбољи курбани, најчешће овнови, али и друге жртвене животиње.
Република Српска
Додик и Будимир у Москви на Међународном форуму о безбједности
Курбан-бајрам траје четири дана, а за муслимане ће ови дани бити нерадни.
(РТС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
25
10
21
10
18
10
13
10
12
Тренутно на програму