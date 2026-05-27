Муслимански вјерници обиљежавају први дан Курбан-бајрама

АТВ
27.05.2026 07:22

Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Фото: betül aymergen/Pexels

Муслимански вјерници широм свијета данас обиљежавају први дан Курбан-бајрама, једног од два најважнија исламска празника. Први дан Курбан-бајрама почиње јутарњом молитвом - бајрам намазом прије којег се припрема пригодан вјерски програм у џамијама.

Курбан-бајрам, познат и као Хаџи-бајрам, јер у овим данима близу два милиона муслимана иде на ходочашће у Меку и Медину, муслиманска свијета мјеста.

На бајрамско јутро обичај је да чланови породице рано устану и припреме се за одлазак у џамију. Први дан Курбан-бајрама почео је јутарњом молитвом - бајрам намазом прије којег се припрема пригодан вјерски програм у џамијама.

Након молитве, муслимани се међусобно посјећују и честитају празник.

Муслимани се сваке године данима унапријед припремају за обиљежавање празника. Бирају се најбољи курбани, најчешће овнови, али и друге жртвене животиње.

Курбан-бајрам траје четири дана, а за муслимане ће ови дани бити нерадни.

(РТС)

Курбан-бајрам

џамија

вјерски празник

