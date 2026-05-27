Дан тишине и молитве: Данас славимо Светог мученика Исидора Хиоског

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају дан посвећен Светом мученику Исидору Хиоском.
Исидор Хиоски је хришћански светац и мученик. За вријеме царовања Декија, Исидор је узет са острва Хиоса и силом одведен у војску. Он је одмалена био хришћанин и живот је проводио у посту, молитви и добрим дјелима. Када се у војсци проказао као хришћанин, војвода га је позвао на одговор и савјетовао му да се одрекне Христа и принесе жртве идолима.
„Ако ми и убијеш тијело, над душом мојом немаш власти. Ја имам истинитог и живог Бога Исуса Христа, који и сад у мени живи и по смрти мојој биће са мном и ја сам у Њему, и остаћу Њему, и нећу престати да исповиједам Његово свето име докле је дух у тијелу моме“, рекао је тада Исидор.
Тада је војвода наредио да најприје бију Исидора воловским жилама, а потом да му одсјеку језик. У хришћанској традицији помиње се да је и без језика Исидор Духом Божјим говорио и исповиједао име Христово, а да је војводу постигла казна Божја, те је наједном занијемио. Нијеми војвода је напосљетку дао знак да посијеку Исидора. Исидор се обрадовао тој пресуди па је, хвалећи Бога, изашао на губилиште гдје му је глава одсјечена 251. године. Његов друг Амоније сахранио је његово тијело.
Због сјећања на муке Светог Исидора, овај дан проведите у тишини и молитви, преноси Курир.
