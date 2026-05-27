Камионџија из БиХ под истрагом због погибије Италијанке

Јавно тужилаштво Вићенце покренуло је истрагу против држављанина Босне и Херцеговине, чији је камион учествовао у удесу са фаталним исходом.
Истовремено, отворена је и страга о околностима смрти Адорине С., 82-годишње пензионерке коју је 18. маја у Пиластро ди Орђану, близу границе са општином Сосано, ударио камион.
Да би се у потпуности разјасниле све околности несреће, тужилац је наложио двије јединствене техничке истраге: обдукцију тијела жртве и техничку реконструкцију несреће на лицу мјеста.
Циљ истраге је да се прецизно реконструишу фазе које су довеле до несреће и утврди евентуална одговорност. Резултати стручњака требало би да буду доступни у року од 60 дана.
„Чврсто намјеравамо да разјаснимо шта се тачно догодило у тим трагичним тренуцима“, рекао је Масимо Готардо, који предводи истрагу.
„Породица једноставно тражи истину: госпођа Адорина је била изузетно савјесна и поуздана особа, увијек опрезна када је користила бицикл који је вољела и којим се кретала по граду, како да би посјећивала своје вољене, тако и да би обављала свакодневне послове”, додао је он.
Техничке истраге су заказане за четвртак ујутру, одмах након што именовани консултанти положе заклетву. У међувремену, породица чека одобрење Јавног тужилаштва да закаже сахрану, преносе Независне.
