Logo
Large banner

Камионџија из БиХ под истрагом због погибије Италијанке

Аутор:

АТВ
27.05.2026 07:05

Коментари:

0
Камионџија из БиХ под истрагом због погибије Италијанке
Фото: Lê Minh/Pexels

Јавно тужилаштво Вићенце покренуло је истрагу против држављанина Босне и Херцеговине, чији је камион учествовао у удесу са фаталним исходом.

Истовремено, отворена је и страга о околностима смрти Адорине С., 82-годишње пензионерке коју је 18. маја у Пиластро ди Орђану, близу границе са општином Сосано, ударио камион.

Да би се у потпуности разјасниле све околности несреће, тужилац је наложио двије јединствене техничке истраге: обдукцију тијела жртве и техничку реконструкцију несреће на лицу мјеста.

Циљ истраге је да се прецизно реконструишу фазе које су довеле до несреће и утврди евентуална одговорност. Резултати стручњака требало би да буду доступни у року од 60 дана.

„Чврсто намјеравамо да разјаснимо шта се тачно догодило у тим трагичним тренуцима“, рекао је Масимо Готардо, који предводи истрагу.

„Породица једноставно тражи истину: госпођа Адорина је била изузетно савјесна и поуздана особа, увијек опрезна када је користила бицикл који је вољела и којим се кретала по граду, како да би посјећивала своје вољене, тако и да би обављала свакодневне послове”, додао је он.

Техничке истраге су заказане за четвртак ујутру, одмах након што именовани консултанти положе заклетву. У међувремену, породица чека одобрење Јавног тужилаштва да закаже сахрану, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Камион

Возачи

Држављанин БиХ

истрага

Италија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Возило Хитне помоћи.

Србија

Жена и дјевојчица у Београду задобиле тешке повреде: Аутомобил их покосио док су шетале пса?

15 мин

0
Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Свијет

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

8 ч

0
Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

Сцена

Муж јој завршио у логору, син умро са 6 година, а њу покосила болест: Тешка судбина пјевачице

8 ч

0
Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

Свијет

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

8 ч

0

Више из рубрике

Вратио се Алексис Ципрас!

Свијет

Вратио се Алексис Ципрас!

8 ч

0
Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

Свијет

Роберт Кенеди Млађи шокирао супругу: Голим рукама ухватио пар змија

8 ч

0
Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

Свијет

Пољански: Западне земље игнорисале удар на Старобељски

8 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Гађали смо Деифа, доћи ћемо до свих њих

10 ч

2

  • Најновије

07

15

Додик и Будимир у Москви на Међународном форуму о безбједности

07

09

Дан тишине и молитве: Данас славимо Светог мученика Исидора Хиоског

07

05

Камионџија из БиХ под истрагом због погибије Италијанке

07

00

Жена и дјевојчица у Београду задобиле тешке повреде: Аутомобил их покосио док су шетале пса?

06

57

АТВ јутро, 27.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner