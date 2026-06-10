Хапшење у Бањалуци: Мушкарац физички напао суграђанина и полицајца

Аутор:АТВ
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Бањалучка полиција ухапсила је лице чији су иницијали А.К. из овог града због сумње да је прво физички напало мушкарца, а потом и полицајца приликом хапшења.
Код ухапшеног је утврђено присуство 0,81 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Службеници ове управе ухапсили су жену чији су иницијали Ј.Т. из Бањалуке која се доводи у везу са пријавом да се аутомобилом довезла испред породичне куће два мушкарца, те пријетила њима и укућанима.
Алко-тестирањем код ухапшене је утврђено присуство од 1,52 промила алкохола у крви.
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