Logo

Хапшење у Бањалуци: Мушкарац физички напао суграђанина и полицајца

Аутор:

АТВ
10.06.2026 10:40

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Бањалучка полиција ухапсила је лице чији су иницијали А.К. из овог града због сумње да је прво физички напало мушкарца, а потом и полицајца приликом хапшења.

Код ухапшеног је утврђено присуство 0,81 промила алкохола у крви, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

УХАПШЕНА БАЊАЛУЧАНКА

Службеници ове управе ухапсили су жену чији су иницијали Ј.Т. из Бањалуке која се доводи у везу са пријавом да се аутомобилом довезла испред породичне куће два мушкарца, те пријетила њима и укућанима.

Алко-тестирањем код ухапшене је утврђено присуство од 1,52 промила алкохола у крви.

Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Нападнута америчка ратна флота

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Бањалука

Полиција

физички напад

Коментари (0)

Више из рубрике

Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Отели новац и ствари од суграђанина, па му тражили још пара да му врате предмете

3 ч

0
саобраћајна несрећа преврнуо се камион

Хроника

Несрећа код Рогатице: Преврнула се камионска приколица, саобраћај обустављен

14 ч

0
Маске

Хроника

Истрага пуцњаве у Врацама: Заплијењене три пушке, силиконске маске и ознаке Еуфора

20 ч

0
Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља

Хроника

Полицајац Граничне полиције починио самоубиство из службеног пиштоља

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

13

24

Борац започео припреме: Циљеви одбрана титуле и пласман у Европу

13

16

Српкиња се утопила на плажи код Солуна

13

14

Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

13

09

Силоватељ грешком пуштен из затвора у Лондону, па побјегао у БиХ

13

02

Да ли младенци могу да се вјенчају у цркви током Петровданског поста?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner