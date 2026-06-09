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Несрећа код Рогатице: Преврнула се камионска приколица, саобраћај обустављен

Аутор:

АТВ
09.06.2026 22:52

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саобраћајна несрећа преврнуо се камион
Фото: Društvene mreže

У близини Рогатице, из правца Подроманије, данас послијеподне догодила се саобраћајна несрећа у којој се преврнула камионска приколица и блокирала пут.

За сада није познато да ли има повријеђених, док је на камиону и приколици причињена материјална штета.

Због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Рогатица-Подроманија у мјесту Ковањ, путничка возила саобраћају успорено, једном траком, док је за теретна возила саобраћај и даље обустављен, преноси Срна.

Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске саопштио је да је у току полицијски увиђај, те позвао возаче на додатни опрез и да вожњу прилагоде условима на путу.

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Тагови :

преврнуо се камион

Рогатица

Ауто-мото савез Републике Српске

обустављен саобраћај

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