Несрећа код Рогатице: Преврнула се камионска приколица, саобраћај обустављен

Аутор:АТВ
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У близини Рогатице, из правца Подроманије, данас послијеподне догодила се саобраћајна несрећа у којој се преврнула камионска приколица и блокирала пут.
За сада није познато да ли има повријеђених, док је на камиону и приколици причињена материјална штета.
Због саобраћајне незгоде на дионици магистралног пута Рогатица-Подроманија у мјесту Ковањ, путничка возила саобраћају успорено, једном траком, док је за теретна возила саобраћај и даље обустављен, преноси Срна.
Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске саопштио је да је у току полицијски увиђај, те позвао возаче на додатни опрез и да вожњу прилагоде условима на путу.
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