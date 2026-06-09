Претреси на 16 локација: Ухапшено 13 особа и заплијењена већа количина оружја

Аутор:АТВ
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У великој и координисаној полицијској акцији усмјереној на сузбијање недозвољеног држања оружја и експлозивних материја, истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК ухапсили су 13 особа и заплијенили значајну количину наоружања.
Акција је успјешно спроведена под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и по наредби Општинског суда у Калесији, а у сарадњи са локалним полицијским станицама те припадницима МУП-а Републике Српске из Полицијске управе Зворник.
Полицијски службеници су извршили истовремене претресе на укупно шеснаест локација, обухвативши подручја Калесије и Живиница у Федерацији БиХ, као и Братунца, Шековића и Осмака у Републици Српској.
Током ових опсежних активности, пронађена је и привремено одузета велика количина војног и цивилног наоружања, укључујући аутоматске пушке, пиштоље, ловачке пушке, као и различита минско-експлозивна средства. Уз то, заплијењена је и већа количина муниције различитих калибара, дијелови оружја, мобилни телефони, те други предмети који се директно повезују са извршењем кривичног дјела недозвољеног држања оружја или експлозивних направа.
По налогу поступајућег тужиоца, слободе је лишено тринаест лица због сумње да су починили кривично дјело из члана триста седамдесет првог, став један и два, Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.
Међу ухапшенима су М.С., А.А., Ф.Б., М.Б. и Ј.С. из Калесије, затим К.Х., С.Ф., Х.Р. и Х.Б. из Живиница, као и Ф.Х. из Сапне, С.Т. из Осмака, Н.Г. из Братунца те Н.Р. из Шековића. Истрагом у овом великом предмету обухваћено је још једно лице, О.М. из Калесије, који се од раније налази у притвору по другом основу.
Након криминалистичке обраде и документовања предмета, сви осумњичени ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а полиција наставља даље мјере и радње под надзором кантоналног тужиоца.
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