Logo
Large banner

Претреси на 16 локација: Ухапшено 13 особа и заплијењена већа количина оружја

Аутор:

АТВ
09.06.2026 14:05

Коментари:

0
Заплијењено оружје у полицијској акцији
Фото: МУП ТК

У великој и координисаној полицијској акцији усмјереној на сузбијање недозвољеног држања оружја и експлозивних материја, истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК ухапсили су 13 особа и заплијенили значајну количину наоружања.

Акција је успјешно спроведена под надзором Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и по наредби Општинског суда у Калесији, а у сарадњи са локалним полицијским станицама те припадницима МУП-а Републике Српске из Полицијске управе Зворник.

Полицијски службеници су извршили истовремене претресе на укупно шеснаест локација, обухвативши подручја Калесије и Живиница у Федерацији БиХ, као и Братунца, Шековића и Осмака у Републици Српској.

Током ових опсежних активности, пронађена је и привремено одузета велика количина војног и цивилног наоружања, укључујући аутоматске пушке, пиштоље, ловачке пушке, као и различита минско-експлозивна средства. Уз то, заплијењена је и већа количина муниције различитих калибара, дијелови оружја, мобилни телефони, те други предмети који се директно повезују са извршењем кривичног дјела недозвољеног држања оружја или експлозивних направа.

По налогу поступајућег тужиоца, слободе је лишено тринаест лица због сумње да су починили кривично дјело из члана триста седамдесет првог, став један и два, Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине.

Међу ухапшенима су М.С., А.А., Ф.Б., М.Б. и Ј.С. из Калесије, затим К.Х., С.Ф., Х.Р. и Х.Б. из Живиница, као и Ф.Х. из Сапне, С.Т. из Осмака, Н.Г. из Братунца те Н.Р. из Шековића. Истрагом у овом великом предмету обухваћено је још једно лице, О.М. из Калесије, који се од раније налази у притвору по другом основу.

Након криминалистичке обраде и документовања предмета, сви осумњичени ће бити предати у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, а полиција наставља даље мјере и радње под надзором кантоналног тужиоца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

претреси

хапшења

МУП Тузланског кантона

запљена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ћурић: Требиње у снажном инвестиционом и грађевинском развоју

Градови и општине

Ћурић: Требиње у снажном инвестиционом и грађевинском развоју

2 ч

0
Ресорни министри Републике Српске и Федерације БиХ, на састанку, који је одржан у Бањалуци.

Економија

Пуховац-Хасичевић: Фокус - сузбијање сиве економије

2 ч

0
Синиша Шакић суђење

Хроника

"Sky" користило 3.500 људи у БиХ: Шокантне тврдње на суђењу Синиши Шакићу

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Хроника

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

3 ч

0

Више из рубрике

Синиша Шакић суђење

Хроника

"Sky" користило 3.500 људи у БиХ: Шокантне тврдње на суђењу Синиши Шакићу

2 ч

0
Трактор ради на њиви.

Хроника

Мушкарац страдао приликом превртања трактора

3 ч

0
Радник који држи моторну тестеру стоји у шуми, окружен дрвећем по сунчаном дану.

Хроника

Након свађе пријетио мајци и супрузи да ће им одсјећи главе моторном тестером: Ужас у Барајеву

3 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

У Сарајеву ухапшене четири особе: Пронађени дрога и оружје

3 ч

0

  • Најновије

16

42

Отворен модернизован хируршки блок у брчанској болници

16

36

Руске вакцине против агресивних тумора мозга могу бити спремне већ 2026. године

16

35

Како препознати и одабрати слатку лубеницу приликом куповине

16

29

Мастиловић посјетио Технолошки факултет и Студентски центар у Зворнику

16

23

Игор Штмац није више тренер Зрињског

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner