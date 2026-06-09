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Мушкарац страдао приликом превртања трактора

Аутор:

АТВ
09.06.2026 13:48

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Трактор ради на њиви.
Фото: Pexels/Andres Alaniz

Тешка несрећа у којој је настрадала једна особа догодила се у преподневним часовима у насељу Трнава у Новом Пазару.

Према првим информацијама, несрећа се догодила када је из за сада неознатог разлога дошло до превртања трактора, при чему је несрећни човјек настрадао на лицу мјеста.

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- Несрећа се догодила око 10 сати када је мушкарац М.А. превозио сено на трактору, преврнуо се и настрадао на лицу мјеста - каже за РИНУ извор са лица мјеста.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на лице мјеста, али мушкарцу није било спаса. Љекари су само могли да констатују смрт.

Према првим инфомацијама, несрећа се догодила током извођења пољопривредних радова, када је мушкарац изашао са трактором на коловоз.

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Припадници полиције изашли су на лице мјеста и обавили увиђај, а истрага је у току.

Даљом истрагом биће утврђене све околности ове несреће која се догодила током извођења пољопривредних радова.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Нови Пазар

Трактор

преврнуо се трактор

страдао мушкарац

трагедија

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