Метеоролошки феномен погодио град у комшилуку: „Људи су бјежали, настала је паника“

Аутор:АТВ редакција
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Изненадни скок нивоа мора потопио је терасе кафића и ресторана, а засад није познато колика је штета.
Риву Малог Лошиња након краткотрајног јутарњег невремена погодила је поплава, јер се море подигло у року од неколико секунди и преплавило ресторане и кафиће, док су се људи разбјежали.
Ујутру је кратко пухало и падала је киша, али се потом све смирило. Сједили смо на кафи када се у року од неколико секунди море подигло и преплавило цијелу риву. Људи су бјежали, угоститељи су помјерали столове, настала је паника - испричао је свједок невремена на риви у Малом Лошињу.
Портпарол Града Малог Лошиња рекла је да за сада немају информације о насталој штети, али да ова појава није необична.
Људи су се већ навикли, то се зна дешавати послије невремена - рекла је портпарол Града Малог Лошиња Мартина Крајина Мршо.
Прије неколико дана, тачније 16. јула, забиљежено је слично подизање нивоа мора. Тада је на многим подручјима сјеверног, а посебно средњег Јадрана, забиљежена појава наглих промјена нивоа мора.
Шћига или сеш појавила се од Истре до средњодалматинских острва. Море се прво излило на риви у Пули, а иста метеоролошка појава забиљежена је и на нижим дијеловима обале у Задру.
Око 23 часа изражена плима, са подизањем мора већим од 30 центиметара, погодила је Стари Град, након чега се море нагло повукло око 60 центиметара испод уобичајеног нивоа, па су бродице остале на сувом.
Шћига (позната и као сеш или метеоцунами) је стојећи морски талас који настаје због наглих промјена атмосферског притиска и изазива снажно и брзо осцилирање нивоа мора у плитким увалама.
Због ове појаве море се може излити на обалу, а затим се нагло повући и оставити бродице на сувом, преноси Јутарњи.хр
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