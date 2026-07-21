Познато када стиже нови топлотни талас: Температуре до 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Србији је викенд иза нас донио прави временски ролеркостер - од 39 степени до снажне грмљавинске олује.
Хладни фронт који је стигао је са сјеверозапада, и донио освјежење, тако да ће већ данас максималне температуре у већем дијелу Србије бити ниже и за 7 степени у односу на викенд.
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Максимална температура биће данас од 26 на западу до 32°Ц на истоку Србије, у Београду до 29.
У наставку седмице у Србији ће бити веома угодно и пританије вријеме и без врућина, а и максималне температуре биће углавном испод 30 степени.
Након дугог низа тропских ноћи са температурама изнад 20 степени, наредних дана очекују се и знатно пријатније ноћи, које ће понегдје бити и релативно свјеже.
Према тренутним прогнозама, Србију ће нови топлотни талас захватити сљедеће седмице и то већ на самом њеном почетку.
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Након 27. јула температуре ће бити у осјетнијем порасту, па ће сам крај јула и почетак августа Србији донијети тропски топло вријеме и температуре изнад 35 степени, а постојаће могућност да достигне и 40 степени.
(Телеграф.рс)
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