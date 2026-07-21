Важна вијест за власнике Ајфона: Воцап гаси подршку у новембру

Корисници појединих Ајфон уређаја мораће да обрате пажњу на нову промјену коју уводи Воцап.

Од тридесетог новембра две хиљаде двадесет и шесте године, апликација ће на Ајфон телефонима захтијевати најмање иОС петнаест тачка пет, што значи да ће уређаји са старијим верзијама система морати да буду ажурирани за наставак нормалног коришћења.

Иако вијест може звучати драматично, промјена се првенствено односи на верзију оперативног система, а не на потпуно нову листу неподржаних модела. Модели који више не могу да покрену иОС петнаест, попут Ајфона пет с, Ајфона шест и Ајфона шест плус, већ су раније изгубили подршку.

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Сви Ајфон уређаји који могу да користе иОС петнаест тачка пет наставиће да подржавају Воцап, под условом да имају инсталирану одговарајућу верзију система. Међу њима се налазе Ајфон шест с, Ајфон шест с плус, прва генерација Ајфон СЕ, као и сви новији модели. То значи да власници ових телефона не морају куповати нови уређај, већ је довољно да ажурирају софтвер.

Зашто Воцап повећава системске захтјеве?

Воцап редовно мијења минималне захтјеве за оперативне системе јер старије верзије иОС-а престају да добијају безбједносне исправке. Одржавање подршке за њих постаје сложено и успорава развој нових опција, а уз то провера системских захтјева чува приватност корисника и пружа боље перформансе.

Како провјерити верзију иОС система?

Провјера траје свега неколико секунди. Потребно је да отворите Подешавања, изаберете Опште, па О уређају и провјерите наведену верзију иОС-а.

Ако ваш телефон користи иОС петнаест тачка пет или новију верзију, Воцап ће радити без проблема. Уколико имате старији систем, ажурирање можете пронаћи у менију Подешавања > Опште > Ажурирање софтвера.

Не заборавите резервну копију разговора

Власници Ајфон уређаја који више не могу да пређу на иОС петнаест тачка пет требало би да на вријеме сачувају своје Воцап разговоре прије преласка на нови телефон.

За прављење копије отворите Воцап, затим изаберите Подешавања > Разговори > Резервна копија разговора и покрените процес. За овај поступак потребан вам је слободан простор на иЦлоуд налогу и активан Епл налог, преноси Курир.