Снажно невријеме праћено грмљавином у дијелу Српске

Након пријатног и сунчаног јутра, послијеподневни часови донијели су веће количине падавина.

Иако је овакво вријеме за данас најављено, бројне грађане је јак пљусак праћен вјетром ухватио неспремне.

Невријеме Источно Сарајево

Подсјетимо, према наводима метеоролошког портала БХМЕТЕО.ба, ово је најопаснији дан од почетка године када су у питању олујне непогоде.

Киша невријеме Источно Сарајево

Највећи ризик од разорног невремена пријети дијеловима Хрватске, посебно дуж обале, затим црногорском приморју, као и Босни и Херцеговини са акцентом на Херцеговину те централни и југоисточни појас Босне.