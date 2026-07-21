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Снажно невријеме праћено грмљавином у дијелу Српске

Аутор:

Наташа Дамјановић
21.07.2026 14:11

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Невријеме у Источном Сарајеву.
Фото: АТВ БЛ

Источно Сарајево је данас погодило невријеме праћено јаким вјетром и грмљавином.

Након пријатног и сунчаног јутра, послијеподневни часови донијели су веће количине падавина.

Иако је овакво вријеме за данас најављено, бројне грађане је јак пљусак праћен вјетром ухватио неспремне.

Невријеме Источно Сарајево
Невријеме Источно Сарајево

Подсјетимо, према наводима метеоролошког портала БХМЕТЕО.ба, ово је најопаснији дан од почетка године када су у питању олујне непогоде.

Киша невријеме Источно Сарајево
Киша невријеме Источно Сарајево

Највећи ризик од разорног невремена пријети дијеловима Хрватске, посебно дуж обале, затим црногорском приморју, као и Босни и Херцеговини са акцентом на Херцеговину те централни и југоисточни појас Босне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

невријеме

Киша

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