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“Тај преварант није ни у топ пет најбољих играча свих времена!” Меси на бруталном удару

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АТВ редакција
21.07.2026 17:27

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Аргентински Лионел Меси шета преко терена прије финалне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP/Ashley Landis

Лионел Меси нашао се на мети жестоких критика угледног британског спортског новинара Џефа Пауела, који је аргентинску фудбалску легенду потпуно избацио из свог личног круга највећих играча свих времена.

Џеф Пауел, један од најискуснијих британских спортских новинара, у колумни за Дејли мејл жестоко је напао Лионела Месија, назвавши га “лажним претендентом” на титулу најбољег фудбалера у историји. Штавише, отишао је корак даље и поручио како га више не сматра ни једним од пет најбољих играча који су икада играли фудбал.

Новинар, који је током 57-годишње каријере пратио чак 13 свјетских првенстава и неколико Олимпијских игара, најбољим фудбалером свих времена сматра Пелеа. Посебно га је разочарало издање Аргентине у финалу Свјетског првенства против Шпаније, које је завршено побједом Шпанаца од 1:0.

Пауел је игру аргентинске репрезентације описао као грубу и недостојну финала Свјетског првенства, тврдећи да су Месијеви саиграчи током утакмице више ударали противнике него лопту.

Лионел Меси
Лионел Меси

- На стадиону се кратко појавила фотографија истински највећег фудбалера свих времена, без његовог имена, прије него што је екипа предвођена лажним претендентом на то престо оскрнавила његову предивну игру. Пелеа је, гдје год да је гледао утакмицу, засигурно, једнако као и нас, мучила ужасавајућа могућност да се Аргентина провуче до титуле шампиона након пенала, с обзиром на то да су њени играчи током утакмице више ударали Шпанце него лопту - пише Пауел.

Енглески новинар посебно је замјерио Месију што се након утакмице, као капитен и највећа звијезда репрезентације, није јавно оградио од догађаја који су услиједили након посљедњег судијског звиждука.

Шпанија - Аргентина
Шпанија - Аргентина

У средишту нереда нашли су се Леандро Паредес и Науел Молина. Паредес је након сукоба са Ериком Гарсијом и Гавијем зарадио директан црвени картон, док је Молина замахнуо према једном од шпанских играча.

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У хаосу након финала страдао је и Дани Олмо. Према снимцима који су се проширили друштвеним мрежама, шаком у главу ударио га је Роберто Ајала, некадашњи аргентински репрезентативац и члан стручног штаба Лионела Скалонија.

Управо је Месијеву ћутњу након ружних сцена Пауел искористио као додатни аргумент за своју тезу. Према његовом мишљењу, аргентински капитен због свега што се догађало више не заслужује мјесто у најужем кругу највећих фудбалера свих времена.

Његове ријечи су очекивано изазвале бројне реакције, посебно због чињенице да је Меси освојио Свјетско првенство 2022. године, осам Златних лопти и бројне друге трофеје. Ипак, Пауел је очигледно одлучио да заузме потпуно супротан став од већине фудбалске јавности.

За њега је Пеле и даље недодирљив, док је Меси, барем према његовом мишљењу, изгубио мјесто међу петорицом највећих.

(Спортал)

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Тагови :

Џеф Пауел

Лионел Меси

Аргентина

Свјетско првенство 2026

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