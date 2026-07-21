Мајерс се вратио у Борац

Аутор:Никола Лучић
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Пред фудбалерима Борца у четвртак је нови европски испит, а два дана пред утакмицу против Петрокуба са Градског стадиона стигла је потврда да се у клуб вратио Барт Мајерс.
Холандски дефанзивац претпрошле сезоне био је неизоставан дио историјских успјеха бањалучког клуба на евросцени. У пару са Јурихом Каролином представљао је непремостиву препреку бројним клубовима и биће велико појачање за "црвено-плаве" који ће покушати да се поново домогну пласмана у Лигу конференција.
Мајерс је прошлу сезону провео у редовима мароканског Видада за који је одиграо 11 утакмица.
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