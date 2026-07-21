Суперћелијска олуја направила хаос у БиХ, прекинут магистрални саобраћај

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велико невријеме које се формирало изнад БиХ направило је проблеме у бројним локалним заједницама. Магистрални пут М 17 је прекинут, у Невесињу је падао крупан град, а гром је усмртио десетине оваца на Купресу.
Снажно невријеме праћено кишом и вјетром донијело је крупан град у Невесињу. На фотографијама које објављује БХ метео, величина града достизала је и пет центиметара.
Снажно невријеме које је у послијеподневним сатима захватило подручје Стоца и Чапљине изазвало је бројне потешкоће у саобраћају. Читалац Херцеговина.инфо јавља о срушеним стабилнима на путу и гранама које блокирају саобраћај због чега се стварају колоне на више локација.
Код Шеваш Њива саобраћај је привремено био потпуно заустављен због дрвећа које је пало преко саобраћајнице.
Nevrijeme izazvalo probleme u prometu kod Počitelja pic.twitter.com/USavx0db6q— hercegovina.info (@hercegovinainfo) July 21, 2026
Снажно невријеме праћено грмљавином, које је данас захватило већи дио Босне и Херцеговине, проузроковало је и трагичне посљедице.
Према информацијама које је објавио БХМетео.ба, на планини Хрбина код Купреса удар грома усмртио је цијело стадо оваца.
На друштвеним мрежама објављене су фотографије које свједоче о размјерама ове несреће. Из БХМетео.ба наводе да је ријеч о једној од најтежих посљедица данашњег невремена.
Осим овог случаја, олуја је у бројним дијеловима земље донијела обилне падавине, снажне ударе вјетра и интензивну грмљавину. Забиљежени су одрони, оборена стабла и отежано одвијање саобраћаја, док је на појединим подручјима причињена значајна материјална штета.
Метеоролози су и прије доласка невремена упозоравали да би 21. јули могао бити један од најкритичнијих дана ове године када је ријеч о временским неприликама, уз могућност јаких пљускова, олујног вјетра и честих удара грома.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Друштво
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
21
20
21
10
21
09
21
05
21
04
Тренутно на програму