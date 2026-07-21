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Посљедице невремена у БиХ: Гром убио десетине оваца

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:42

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Посљедице невремена у БиХ: Гром убио десетине оваца
Фото: Facebook/Info Bugojno

Снажно невријеме праћено грмљавином, које је данас захватило већи дио Босне и Херцеговине, проузроковало је и трагичне посљедице.

Према информацијама које је објавио БХМетео.ба, на планини Хрбина код Купреса удар грома усмртио је цијело стадо оваца.

На друштвеним мрежама објављене су фотографије које свједоче о размјерама ове несреће. Из БХМетео.ба наводе да је ријеч о једној од најтежих посљедица данашњег невремена.

Осим овог случаја, олуја је у бројним дијеловима земље донијела обилне падавине, снажне ударе вјетра и интензивну грмљавину. Забиљежени су одрони, оборена стабла и отежано одвијање саобраћаја, док је на појединим подручјима причињена значајна материјална штета.

Метеоролози су и прије доласка невремена упозоравали да би 21. јули могао бити један од најкритичнијих дана ове године када је ријеч о временским неприликама, уз могућност јаких пљускова, олујног вјетра и честих удара грома.

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Тагови :

Овце

удар грома

невријеме

Купрес

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