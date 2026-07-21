Посљедице невремена у БиХ: Гром убио десетине оваца

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снажно невријеме праћено грмљавином, које је данас захватило већи дио Босне и Херцеговине, проузроковало је и трагичне посљедице.
Према информацијама које је објавио БХМетео.ба, на планини Хрбина код Купреса удар грома усмртио је цијело стадо оваца.
На друштвеним мрежама објављене су фотографије које свједоче о размјерама ове несреће. Из БХМетео.ба наводе да је ријеч о једној од најтежих посљедица данашњег невремена.
Осим овог случаја, олуја је у бројним дијеловима земље донијела обилне падавине, снажне ударе вјетра и интензивну грмљавину. Забиљежени су одрони, оборена стабла и отежано одвијање саобраћаја, док је на појединим подручјима причињена значајна материјална штета.
Метеоролози су и прије доласка невремена упозоравали да би 21. јули могао бити један од најкритичнијих дана ове године када је ријеч о временским неприликама, уз могућност јаких пљускова, олујног вјетра и честих удара грома.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Друштво
5 ч0
Градови и општине
7 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
21
20
21
10
21
09
21
05
21
04
Тренутно на програму