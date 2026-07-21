Logo

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:36

Коментари:

0
Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења
Фото: Pexel/Sebastian Voortman

Невријеме које се увелико формирало изнад Хрватске и ударило на приобалне градове могло би након 17 часова да стигне до Бањалуке, посљедње су процјене.

За данас је активан жути метеоаларм који упозорава на грмљавину, а најављене су и падавине.

Према до сада доступним подацима специјализованих сајтова за праћење временских прилика, олујни облак који се формирао на Јадрана прво је донио непогоде изнад Шибеника и Задра, а нешто послије 16 часова очекује се његов улазак у БиХ.

Бихаћ, Дрвар и Ливно су први на удару, а затим ће невријеме преко Приједора стићи до Бањалуке.

Истовремено, невријеме које се формирало изнад Сарајева би у исто вријеме могло да погоди дијелове из Дрину.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

невријеме

Босна и Херцеговина

Коментари (0)

Више из рубрике

Нестабилно јутро, мирније вече: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Нестабилно јутро, мирније вече: Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 ч

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем.

Друштво

Пао договор у МУП-у: Стиже повећање плата и нови обрачун пензија

3 ч

0
Због афричке куге свиња упућен апел: Не чекајте да болест стигне до вас

Друштво

Због афричке куге свиња упућен апел: Не чекајте да болест стигне до вас

3 ч

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Друштво

Шта значи ако на Светог Прокопија пада киша?

5 ч

0

  • Најновије

18

37

Трамп: Посао у Ирану није завршен

18

35

Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

18

26

Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

18

26

Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

18

17

Најдужа пећина у БиХ крије тајне старе хиљадама година

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима