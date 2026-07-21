Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

Невријеме које се увелико формирало изнад Хрватске и ударило на приобалне градове могло би након 17 часова да стигне до Бањалуке, посљедње су процјене.

За данас је активан жути метеоаларм који упозорава на грмљавину, а најављене су и падавине.

Према до сада доступним подацима специјализованих сајтова за праћење временских прилика, олујни облак који се формирао на Јадрана прво је донио непогоде изнад Шибеника и Задра, а нешто послије 16 часова очекује се његов улазак у БиХ.

Бихаћ, Дрвар и Ливно су први на удару, а затим ће невријеме преко Приједора стићи до Бањалуке.

Истовремено, невријеме које се формирало изнад Сарајева би у исто вријеме могло да погоди дијелове из Дрину.