Додик: Српска је будућност, сређено друштво које се развија

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска има будућност, она је мирно друштво које се развија и има многе ријешене мјере подршке, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Република Српска има будућност, ми смо за то изградили основе, а прије су то учинили борци Војске Републике Српске и та генерација руководилаца и политичара која је створила и имала визију да мора да направи организационо територијални облик који се зове држава", рекао је Додик.
Истакао да је да је Српска најбоље мјесто за живот, као и да није тачно да одавде одлазе, те да неће да примијете да се људи враћају.
"Ми смо сређено, стабилно, мирно друштво, друштво које се развија, које има многе ријешене мјере. Нека говори ко шта хоће, ово је урадила ова екипа људи", рекао је Додик за РТРС гдје је гостовао заједно са предсједником Републике Синишом Караном, премијером Савом Миниће, српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић.
Као наредне стратешке кораке пред институцијама најавио је да ће прво морати да заврше вртиће и побољшају школске објекте те да ће се предузети комплетна реконструкције оних објеката који немају климу.
"Покренућемо ширу акцију, да свака школа све припреми тако да би се у јуну могло ући у радове и до септембра увести клима уређаји", рекао је Додик.
Додик је истакао да се мора изградити довољно вртића, напоменувши да то није надлежност републичког већ локалног нивоа, али да многе локалне заједнице из низа разлога то не могу или не стижу да ураде.
Он је подсјетио да се из Кабинета предсједника Републике издваја озбиљан новац за подршку вртићима.
За септембар је најавио отварање вртића у Билећи. "Он је плаћен око четири милиона и трајно рјешава питање смјештаја дјеце. У Бањалуци смо у овој години предвидјели 10 милиона подршке, иницијална средства, али нису обављене процедуре", рекао је Додик и додао да се то мора ријешити.
Као једну од мјера је навео да се мора радити на томе да се спријечи раширеност примјене наркотика међу младом популацијом.
"Морамо се вратити филозофији друштвености и социјалне инклузије јер имамо ситуацију да млади данас не разговарају. Морамо се бранити мјерама којима ћемо окупити младе људе", додао је Додик.
Поменуо је и увођење Алиментационог фонда за који каже да је сјајна мјера и да се дошло у позицију да се и то може урадити.
"Не оклијевамо да уведемо мјеру која може да олакша. База нашег друштва се заснива на томе да је жена мајка, а отац мушкарац и да ту нема разних облика у којима се може некако другачије прогласити и да будеш поштован као такав", рекао је Додик.
Истакао је да то може да се коси са либералним, европским вриједностима, али се не коси са нашом традицијом. "Не можемо прихватити да нам се наметну ирационалне ствари иако смо мали", нагласио је Додик.
Указао је да је поносан на подршку развоју спорта, као и да се мора радити на томе да се људи окупе, друже, наводећи како у његовом крају свако село има културно-умјетничко друштво, те додао да се мора подржати тај концепт у цијелој Републици.
Додик је навео и да мора да постоји економија да би се све мјере које су уведене и уводе се могле исплатити, те нагласио да је Република Српска најниже задужена у региону.
"Ово је дио колективних напора које смо имали кроз све ове године. Шта год мислили наши противници, мислим да треба да нам се скине капа. Мислите да је лако обезбјеђивати разне мјере, а градити капиталне објекте са ливаде, попут болница, термоелектрана, ауто-путева", рекао је Додик.
Када је ријеч о субвенцијама каматних стопа за младе брачне парове, Додик је навео да је то требало да крене данас, али да су људи оштећени неспособности ФБиХ. Међутим, нада се да ће тај проблем да се ријеши у наредних неколико дана и да ће доставити УИО списак и начин исплате, односно поврат.
"То је нешто што појефтињује прву некретнину за 17 одсто. И то је мјера коју смо гурали и морали је донијети на нивоу БиХ. Та прва некретнина представља једну врсту иновације нашег одговорног односа", нагласио је Додик.
За акцију "С љубављу храбрим срцима" рекао је да је то био најбољи начин да се покаже способност друштва и захвалио је и Влади Србије која је свих ових година давала значајну помоћ за рјешавање тих проблема.
"Мали помак у лијечењу тешких ријетких болести је велики успјех", рекао је Додик и истакао значај Фонда "Душа дјеце" који данас може да одговори на сваки изазов и стално му се шире права.
Похвалио је и посљедњу иницијативу да се женама које су запослене и остану у другом стању више не може дати отказ јер би то било кривично дјело за послодавца.
"Иза себе остављамо доказ да смо као друштво способни да реагујемо", закључио је Додик.
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