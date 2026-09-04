Не заборавите сутрашњи празник: Ко ово уради, светац ће му помоћи у невољи!

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 5. септембра обиљежавају празник посвећен Светом Иринеју, поштујући занимљиве обичаје који се односе на овај празник.
Свети Иринеј, епископ Лионски, живио је и подвизавао се у другом вијеку, а читав свој живот посветио је одбрани хришћанске вјере и борби против гностицизма. Његов значај за Цркву другог вјека може се упоредити са значајем светог Атанасија Великог за хришћанство четвртог вјека. Обојица су остала упамћена као велики заштитници чистог и неповређеног црквеног учења, супротстављајући се јеретичким учењима свог времена.
Док се свети Иринеј борио против гностицизма, свети Атанасије Велики бранио је православно учење од аријанизма. Њихово деловање остало је дубоко уткано у историју Цркве, управо због истрајности са којом су чували вјеру коју су проповедали.
Свети Иринеј рођен је у Смирни, у Малој Азији. Од најраније младости посветио се изучавању јелинске мудрости и стекао велико знање из грчке поезије, филозофије и других наука.
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Међутим, када се сусрео са хришћанским учењем, у њему је препознао духовну мудрост и истину којој је желио да посвети свој живот. За разлику од свјетовних знања којима је овладао, хришћанско учење заволео је свим срцем и сматрао га спасоносним и од неизмјерне важности.
Његов први учитељ у вери био је свети Поликарп, епископ смирнски. Свети Поликарп био је ученик светог апостола и еванђелисте Јована Богослова, који га је поставио за епископа Смирне.
Од таквог учитеља Иринеј је примио хришћанско знање и духовно васпитање. Његова вјера, врлински живот и еванђелска ученост убрзо су дошли до изражаја.
Због свог врлинског живота и учености, свети Иринеј је рукоположен за презвитера и послат у Галију да проповеда ријеч Божију.
У Лиону је убрзо дошло до жестоког прогона хришћана. У тим тешким временима свети Иринеј показао се као храбар заштитник хришћана и чврст стуб Цркве.
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Епископ Потин послао га је из Лиона у Рим како би однео посланицу исповедника епископу Елевтерију. Након повратка у Лион, Иринеј је ступио на архијерејски престо светог Потина, који је у међувремену пострадао мученичком смрћу.
Као епископ, свети Иринеј мудро је руководио лионском паством у веома тешким околностима. Црква Христова суочавала се са бројним искушењима - хришћане су прогонили незнабошци и идолопоклоници, док су јеретичка учења уносила пометњу и раздор међу вјернике.
Управо у таквим околностима његова вјера, ученост и истрајност дошли су до пуног изражаја. Остао је запамћен као један од најзначајнијих бранилаца православног учења свог времена.
Вјерници се светом Иринеју обраћају молитвом тражећи помоћ, заштиту и заступништво пред Господом.
"Био си насљедник Апостола престолом и заједничар духом, богонадахнуто дјело си нашао у виђењу духовног узрастања: Због тога си уздизао ријеч истине и ради вјере си до крви пострадао, свештеномучениче Иринеје: Моли Христа Бога да спасе душе наше." Амин.
(Она.рс)
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