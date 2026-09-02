Вјенчали се у поплављеној цркви: Судбоносно ''да'' изговорили са водом до струка

Аутор:АТВ редакција
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Вода је преплавила храм и допирала готово до струка, али овај пар није имао намјеру да одложи свој велики дан!
Лијан Лијеза Галанг и њен изабраник Џилберт Чико вјенчали су се у Цркви Светог Јована Крститеља у Хагоноју на Филипинима, а снимак церемоније обишао је свијет.
Лијан је носила бијелу вјенчаницу и храбро корачала кроз мутну воду, прилазећи олтару. У рукама је држала букет од бијелог цвијећа, а тамо ју је чекао Џилберт.
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Клупе су остале празне, али су биле украшене пластичним цвијећем како би се задржао колико-толико уобичајени изглед свечане церемоније, преноси Дејли Мејл.
Фотограф Мико Реј Алфонсо рекао је да је парохија претходно савјетовала пару да одложи вјенчање због поплаве.
Црква је готово мјесец дана била дјелимично под водом, а након недјеља обилних киша. Упркос томе, младенци нису жељели да одустану.
“Пошто су одлучили да истрају, ми, службеници парохије, учинили смо све што смо могли да им ово буде посебан дан“, додао је је Алфонсо.
Млада је стигла до цркве рикшом и тако успјела да задржи вјенчаницу чистом, све док није закорачила у поплављену цркву.
Снимци показују како је родитељи грле, пошто су и сами прошли кроз воду и стали до ћерке.
Један од упечатљивијих призора приказује младог дјечака који носи бурме будућих супружника. Вода му у том тренутку допире до струка.
Упркос свему, церемонија је одржана, у присуству петнаестак људи.
“Воле се. Ништа није могло да спријечи њихово вјенчање”, закључио је парохијски фотограф.
(Телеграф.рс)
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