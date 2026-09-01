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Колико нам заиста треба да заволимо? Мушкарци су бржи на ријечима, ево шта каже наука

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01.09.2026 14:02

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Љубав
Фото: pexels/Nandhu Kumar

Нема особе на свијету која не би жељела да воли и да буде вољена. Лептирићи у стомаку дефинитивно су један од најљепших осјећаја, али љубав је оно што заиста вриједи и за шта се већина нас бори.

Ипак, да ли сте се питали колико је заправо потребно времена да некога стварно заволимо и може ли се то уопште измјерити? Научници тврде да може, а њихова истраживања пружају занимљив увид у ове процесе.

Мушкарци бржи на ријечима, жене опрезније

Према научним подацима, мушкарцима је у просјеку потребно 88 дана (око три мјесеца) да партнеру изјаве љубав, док женама треба просјечно 134 дана (четири и по мјесеца). Такође, чак 39 одсто мушкараца каже "волим те" у року од мјесец дана од првог састанка, у поређењу са 23 одсто жена.

Статистика указује и на сљедеће разлике:

  • Размишљање о изјављивању љубави: Мушкарци о томе интензивно размишљају око 97 дана у новој вези, док је женама потребно око 149 дана (пет мјесеци).
  • Процјена правог тренутка: Мушкарци сматрају да је прихватљиво изјавити љубав већ након мјесец дана везе, док жене вјерују да је то оптимално тек након шест мјесеци.

Стручњаци ипак истичу да не постоји универзални временски оквир за сваки однос, јер темпо заљубљивања зависи од појединаца и околности.

Постоји ли љубав на први поглед?

Истраживање из 2017. године показало је да 72 одсто мушкараца и 61 одсто жена вјерује у љубав на први поглед. Неуролошки гледано, потребна је само петина секунде да се покрене неурохемијска реакција повезана са осјећањима љубави.

Међутим, дио научне заједнице одбацује ову теорију, објашњавајући да почетна реакција представља снажну физичку привлачност и симпатију, али не и дубоку љубав.

Три кључна елемента љубави

Свака стабилна веза пролази кроз три развојне фазе:

  • Пожуда: Изражена физичка и сексуална привлачност.
  • Атракција: Непрекидно размишљање о партнеру, праћено мјешавином узбуђења и позитивне треме.
  • Приврженост: Однос заснован на сигурности, дубоком повјерењу, блискости и заједничком задовољству.

Јасни знаци да сте прешли у фазу љубави

Осјећате дубоку емоционалну повезаност која превазилази физичку привлачност.

Умјесто лептирића и нервозе, присутни су топлота, стабилност и мир када сте са партнером.

Искрено бринете о добробити и срећи друге особе, без рачунања сопствене користи.

Желите да сазнате више о унутрашњем свијету свог партнера и покреће вас жеља да будете боља верзија себе.

Са лакоћом размишљате о дугорочним плановима и сљедећим корацима у вези.

Иако не постоји начин да се настанак љубави убрза или форсира, константно неговање односа, отворена комуникација и грађење повјерења представљају најбољи пут до стабилне везе, преноси Објектив.рс.

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Тагови :

Љубав

Љубавна веза

љубавне везе

партнерски однос

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