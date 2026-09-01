Божуновићи након шест година борбе за потомство добили бебу

Аутор:АТВ редакција
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Љубица Божуновић из Прњавора, која је након шест година борбе за потомство и пет поступака вантјелесне оплодње добила кћерку Милу.
Како си истакла, подршка Владе Републике Српске била је веома значајна, јер је Фонд здравственог осигурања финансирао три од укупно шест поступака.
Божуновићева је рекла за Срну да је пут до родитељства био дуг и неизвјестан, те да су она и супруг током шест година прошли кроз четири инсеминације и шест поступака вантјелесне оплодње.
“Било је то шест година страха, неизвијесности, љубави, суза и бескрајног ишчекивања. За неке најважније животне жеље човјек се мора борити више него што је икада замишљао”, истакла је Божуновићева.
Она је навела да је од шест поступака вантјелесне оплодње три финансирао Фонд здравственог осигурања Републике Српске, док су преостала три поступка сами платили.
Подршка институција, каже, посебно је важна јер сам поступак често захтијева велика финансијска средства, али и бројне прегледе, анализе и терапије.
“Подршка је изузетно важна. Сам пут до тренутка када уђете у поступак вантјелесне оплодње је, нажалост, дуг. Морате проћи кроз низ анализа, а понекад и операција да бисте уопште били кандидат за поступак”, рекла је Божуновићева.
Она сматра да би број поступака које финансира Фонд требало повећати, уз медицинску процјену и мишљење стручњака.
“Можда би било добро да се, уз налазе љекара специјалиста, паровима одобри већи број поступака. Досадашња три могла би бити повећана на бар пет, јер је неким паровима потребно више покушаја. Требало би да гледамо да парови имају прилику да иду у поступак док не добију дијете”, навела је Божуновићева.
У фебруару 2021. године Божуновићева је остала трудна, а 9. марта сазнала је да је поступак успио.
“То је дан који ћу заувијек памтити. Плакали смо два дана без престанка, а нисмо били свјесни шта се дешава све до тренутка када смо чули прве откуцаје бебиног срца. Тада су се помијешале све емоције, од среће до страха”, испричала је Божуновићева.
Када је Мила дошла на свијет, каже, осјећај је био неописив.
“Када сам узела бебу у наручје, као да сам узела цијели свијет у руке. Загрлила бих све љекаре и медицинске раднике који су ми помогли да данас имам дијете, јер су ми дали смисао живота и наду да имамо разлог да живимо и да се боримо”, рекла је Божуновићева.
Она је поручила паровима који пролазе кроз исти процес да не одустају.
“Република Српска има заиста добре стручњаке. Важно је слушати их, пратити своје тијело и не одустајати. Рјешење мора да постоји. Истрајност и вјера су најважнији”, поручила је Божуновићева.
Каже да познаје више парова из Прњавора који су прошли или тренутно пролазе кроз процес вантјелесне оплодње и којима жели поручити да вјерују у себе и медицину.
У Републици Српској у току је кампања “Српска те воли” у оквиру које ће бити представљене различите мјере подршке породици, као што су подршка мајчинству и родитељству, програми намијењени дјеци и младима, као и програми здравствене заштите и образовања, пише Срна.
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