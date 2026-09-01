Logo

Цвијановић: Србе и Јевреје веже заједничка историја, али и заједничка будућност

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.09.2026 13:35

Коментари:

1
Жељка Цвијановић на састанком са Идом Нетанјахуом.
Фото: Cvijanovic_Z/X/Screenshot

Срдачан разговор данас у Бањалуци са Идом Нетанјахуом, угледним израелским љекаром, писцем и братом премијера Бенјамина Нетанјахуа, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

- Идо је у нашем граду поводом промоције своје књиге о херојској акцији у Ентебеу и свом брату Јонатану, који је страдао у тој акцији. Прича о пожртвованости и храбрости коју ова књига носи је нешто што наш народ веома добро познаје и разумије - истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додала је да Србе и Јевреје веже заједничка историја, али и заједничка будућност.

- Зато су овакви сусрети од великог значаја јер нашу сарадњу морамо продубљивати на свим пољима. Хвала Иду на посјети и желим да знате да сте овдје увијек међу пријатељима, и увијек сте добро дошли - навела је она.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Идо Нетањаху

Коментари (1)

Прочитајте више

Саво Минић

Градови и општине

Минићу највеће признање за допринос и подршку Братунцу

1 ч

0
Новац

Друштво

Одлука Владе на снази: Олакшице родитељима од данас

1 ч

0
Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

Регион

Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

1 ч

0
Полиција открила шта је пронађено код троструког убице у Црној Гори

Регион

Полиција открила шта је пронађено код троструког убице у Црној Гори

1 ч

0

Више из рубрике

Минић, Видовић и Амиџић са Вангом

Република Српска

Минић, Амиџић и Видовић са Вангом: У току заједнички пројекти вриједни 230 милиона евра

1 ч

5
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска цијени Израел и његов народ

2 ч

9
Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

Република Српска

Тадић: Мржња политичког Сарајева према Србима и Српској је за лијечење

3 ч

0
Убудуће бесплатно преко Павловића моста

Република Српска

Убудуће бесплатно преко Павловића моста

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

35

Поднесен захтјев за смјену Ђозића јер је погрдно називао Ратка Младића

14

35

Вечерас одавање почасти генералу Ратку Младићу у Бањалуци

14

24

Ово је тајна савршеног ајвара: Македонци имају један трик за паприке

14

19

Да ли се спрема екстремна зима? Ево шта открива Стогодишњи календар

14

15

Шта раде ови људи: Призор са плаже на Јадрану згрозио регион

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима