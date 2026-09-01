Цвијановић: Србе и Јевреје веже заједничка историја, али и заједничка будућност

Аутор:АТВ редакција
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Срдачан разговор данас у Бањалуци са Идом Нетанјахуом, угледним израелским љекаром, писцем и братом премијера Бенјамина Нетанјахуа, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
- Идо је у нашем граду поводом промоције своје књиге о херојској акцији у Ентебеу и свом брату Јонатану, који је страдао у тој акцији. Прича о пожртвованости и храбрости коју ова књига носи је нешто што наш народ веома добро познаје и разумије - истакла је Цвијановић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Срдачан разговор данас у Бањалуци са Идом Нетанјахуом, угледним израелским љекаром, писцем и братом премијера Бенјамина Нетанјахуа.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 1, 2026
Идо је у нашем граду поводом промоције своје књиге о херојској акцији у Ентебеу и свом брату Јонатану, који је страдао у тој акцији. Прича о… pic.twitter.com/JYXv0iWT5n
Додала је да Србе и Јевреје веже заједничка историја, али и заједничка будућност.
- Зато су овакви сусрети од великог значаја јер нашу сарадњу морамо продубљивати на свим пољима. Хвала Иду на посјети и желим да знате да сте овдје увијек међу пријатељима, и увијек сте добро дошли - навела је она.
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