Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

Аутор:АТВ редакција
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Штрајк глађу данас је започело 16 притвореника Истражног затвора Подгорица, саопштено је из Управе за извршење кривичних санкција.
О свему је, у складу са законском обавезом, обавијештен надлежни суд.
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Из Управе су навели да ће се предузимати мјере које подразумијевају вођење уредне евиденције о сваком лицу које учествује у штрајку, обезбјеђивање реда и безбједности у установи, а ако буде потребно и здравственог надзора штрајкача путем редовних љекарских прегледа и укључивања медицинског особља.
(Срна)
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