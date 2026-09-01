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Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору

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01.09.2026 13:15

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Штрајк глађу започело 16 притвореника у подгоричком затвору
Фото: Unsplash

Штрајк глађу данас је започело 16 притвореника Истражног затвора Подгорица, саопштено је из Управе за извршење кривичних санкција.

О свему је, у складу са законском обавезом, обавијештен надлежни суд.

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Из Управе су навели да ће се предузимати мјере које подразумијевају вођење уредне евиденције о сваком лицу које учествује у штрајку, обезбјеђивање реда и безбједности у установи, а ако буде потребно и здравственог надзора штрајкача путем редовних љекарских прегледа и укључивања медицинског особља.

(Срна)

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Тагови :

Подгорица

Затвор

штрајк глађу

Црна Гора

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