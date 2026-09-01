Возач погинуо у судару камиона и аутомобила

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћаајној несрећи која се догодила јуче увече у Пустодолу Зачретском погинуо је возач (31) путничког аутомобила. У несрећи је учествовао и камион, а његов возач (41) је лакше повријеђен.
Како је за Загорје.цом потврђено из Полицијске управе Крапинско-загорске, несрећа се догодила око 21 час, када су се сударили путнички аутомобил и камион.
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Према досадашњим информацијама, несрећу је изазвао возач путничког аутомобила који није прилагодио брзину кретања условима на путу.
Возач камиона је задобио лакше повреде и збринут је у Општој болници Забок. Због увиђаја и санирања посљедица саобраћајне несреће, пут је био затворен за сав саобраћај од 22 часа до 02:30.
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