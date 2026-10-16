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Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

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16.10.2026 17:29

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У Калиновику је након двије деценије поново са радом почела стоматолошка амбуланта, у оквиру Дом здравља "Свети Лука".
Фото: Srna

У Калиновику је након двије деценије поново са радом почела стоматолошка амбуланта, у оквиру Дом здравља "Свети Лука".

Директор Дома здравља "Свети Лука" Жељко Елез изјавио је Срни да су овај пројекат реализовали у сарадњи са Домом здравља Фоча и Центром за социјални рад Калиновик.

Посебну захвалност Елез је упутио директору Универзитетске болнице Фоча Ненаду Лаловићу, који је покренуо иницијативу да у Дому здравља у Калиновику буде омогућен рад стоматолошке амбуланте.

"Доктор Лаловић се око тога ангажовао, око набавке стоматолошке столице и потребног инвентара. Амбуланта је у потпуности опремљена и оспособљена за рад", истакао је Елез.

Елез је указао да је ово велики корак када је у питању очување општег и оралног здравља првенствено дјеце, али и цјелокупне популације.

Он је додао да ће у стоматолошкој амбуланти у Калиновику сваког петка радити стоматолози из Дома здравља у Фочи.

"Ово је за нас јако значајно из разлога што смо ми удаљени од Источног Сарајева око 60 километара, као и од Фоче, тако да то у многоме скраћује вријеме и смањује трошкове пацијентима да дођу до стоматолога", навео је Елез, напомињући да ће се овдје углавном радити једноставнији захвати.

У оквиру Дјечије недјеље, почетком октобра, Дом здравља је у сарадњи са Центром за социјали рад, Универзитетском болницом у Фочи и Медицинским факултетом организовао бесплатне превентивне стоматолошке прегледе за основце и средњошколце, којима су овом приликом отворени и стоматолошки картони.

То ће, наводи Елез, олакшати рад стоматолозима који буду долазили, да тачно знају шта којем од пацијената је потребно да се ради.

Дом здравља "Свети Лука" у Калиновику има 15 запослених, регистрована два тима породичне медицине у којима је 1.700 пријављених корисника, преноси Срна

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Тагови :

Калиновик

Стоматологија

лијечење

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