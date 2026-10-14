Зеница у грејну сезону улази хладних радијатора

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Због прекида хитне сједнице Градског вијећа Зенице, на којој се расправљало о приједлогу повећања цијена централног гријања за скоро 106 одсто, гријна сезона у овом граду неће почети на вријеме.
То је потврдио директор предузећа „Топлане“ Зеница Харис Полутан, који је навео да радијатори у Зеници сутра ујутро неће бити топли.
Сједница је одржана без присуства градоначелника Фуада Касумовића и предсједавајуће Градског вијећа Сњежане Врховац.
Полутан је током обраћања одборницима објаснио да су гашењем интегралне производње челика у погонима Нове жељезаре Зеница остали без главног купца водене паре, од којег су остваривали чак 70 одсто укупних прихода.
Тако је једини преостали купац постало Јавно предузеће „Гријање“ Зеница.
Према његовим ријечима, ово предузеће обезбиједило је природни гас за предстојећу сезону, авансно уплатило средства за исплату плата за август и септембар, као и новац за набавку репроматеријала неопходног за хемијски третман воде, пише Фена.
„Према инструкцијама које смо добили из 'Гријања', ми смо данас угасили котао који смо потпалили јуче. То смо урадили како не бисмо трошили природни гас. Чекамо нове инструкције, односно ми ћемо 'играти како буду свирали из Гријања'“, рекао је Полутан.
Директор ЈП „Гријање“ Зеница Мухамед Пашалић изјавио је након сједнице да су цијене гријања за грађане и привредне субјекте биле утврђене само за период до 30. јуна ове године.
Због тога, како је појаснио, грађанима нису могли слати рачуне за протекле мјесеце, односно за период од јула.
Пашалић је нагласио да су предузели све неопходне активности како би испорука топлотне енергије крајњим корисницима почела на вријеме.
Међутим, пошто Градско вијеће није утврдило цијену гријања, испорука не може почети у предвиђеном року, односно 15. октобра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
10 ч0
Градови и општине
11 ч0
Градови и општине
12 ч1
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
22
08
22
08
22
02
21
51
21
42
Тренутно на програму