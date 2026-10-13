Лукић за АТВ: На подручју Бијељине започет велики број радова на мрежи

Аутор:АТВ редакција
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Милан Лукић, извршни директор за теренске операције "Електро-Бијељина", истакао је за АТВ да је започет велики број радова, прије свега на санацији постојеће мреже.
"Оно што је још битније за нас за следећу сезону јесте то што смо урадили додатне водове између постојећих водова, тако да сад практично на бар у градским срединама, не само у Бијељини, у Зворнику наравно, у Власеници, Братунцу, смо урадили каблове или везе између далековода постојећих, тако да у случају квара на једном дијелу далековода можемо превозити напајање крајњих купаца са друге стране и тиме док се отклоне ови кварови, значи, значајно скратити вријеме трајања кварова", исткао је Лукић.
Истакао је да оно што треба да буде реално, и да то треба сви да знају, нико вам никад не може гарантовати 100% испоруку електричне енергије, да неће никад бити прекида.
Економија
"Електро-бијељина" спрема објекте за рекордну потрошњу
"Такве ствари постоје посебни системи, али то нигде у свијету немате овај, овај да да да крајњи купци, обична домаћинства имају нон-стоп електричну енергију. Значи, иде се, предузимају се мјере да се број застоја сведе на минимум, па и кад се деси квар, да значи што прије крајњи купац добије напајање овог овог пута са друге стране".
Истакао је да приводе редове крају и да ће до зимске сезоне бити завршени сви радови.
"Свакако, на 35-киловолтним кабловима, један велики је кабл у Бијељини, овај, а такође на великом броју 10-киловолтних каблова, ево очекујемо баш наредних дана технички пријем једног кабла између општине Бијељина и Угљевик. У сљедећем периоду биће и за из Прибоја за Теочак, чак је и ентитетска овај веза, гдје ћемо имати напајање резервно и у Теочак. Онда у Бијељини, имамо више тих каблова у Зворнику, пуштамо нове трафостанице", рекао је Лукић.
Истакао је да се заиста ради максимално да предстојећу сезону, која је рекордна по потрошњи, да ће сигурно бити рекордна по потрошњи.
"Дочекамо спремно, максимално спремно колико можемо и прије свега да неким, да кажем, иновацијама допринесемо да број застоја, односно да трајање застоја буде што мање", рекао је Лукић.
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