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Дабар пресјекао шест каблова и оставио дио Прњавора и Станара без струје

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12.10.2026 10:07

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Дабар пресјекао каблове за струју.
Фото: Screenshot/Facebook

Необичан узрок квара на далеководу "Штрпци" оставио је око 1.600 корисника без електричне енергије на подручју Прњавора и Станара. Дабар је пресјекао свих шест подземних каблова на дионици која пролази испод ауто-пута Бањалука–Добој.

Теренске екипе “Електрокрајине” раде на санацији квара који се догодио у недјељу у 21.30 часова. Због сложености радова и потребе за ангажовањем тешке грађевинске механизације, отклањање квара и поновно успостављање редовног снабдијевања трајаће дуже.

Далековод “Штрпци” снабдијева укупно 1.600 корисника, од прњаворског насеља Штрпци до села Брестово и Митровићи у општини Станари, преноси Мондо.

Из “Електрокрајине” наводе да је дабар изазвао оштећење свих шест подземних каблова на средњенапонском далеководу, због чега је неопходна њихова замјена.

За извођење радова потребна је тешка грађевинска механизација, што успорава динамику санације.

Из овог предузећа замолили су кориснике који се напајају са далековода “Штрпци” за стрпљење и разумијевање док трају радови.

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Тагови :

Струја

Прњавор

Станари

искључење струје

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